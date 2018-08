Maduro pide respuestas a su partido ante la recesión económica de Venezuela

Publicado 31/07/2018 7:52:11 CET

CARACAS, 31 Jul. (Reuters/EP) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha pedido lunes a su gobernante partido socialista PSUV, en el marco de su congreso, que ofrezca respuestas al país sumido en una profunda recesión económica y una hiperinflación.

En la plenaria del PSUV Maduro ha sido reelegido como presidente del partido y se le han otorgado poderes para hacer cambios en la estructura partidista, durante una sesión que ha sido interrumpida durante unos minutos por un corte eléctrico.

"Yo como presidente convoqué a un congreso para darle respuestas al país, no para mirarnos el ombligo entre nosotros, no para pelear entre nosotros, no para estar modificando estatus, convoqué a un congreso para decirle a la patria: vamos al socialismo, vamos a resolver y a solucionar los problemas", ha señalado Maduro tras ser ratificado como jefe del PSUV, en una transmisión por la cadena estatal VTV.

El mandatario ha señalado que hay que buscar respuestas al asunto de la producción de alimentos y "resolver el problema de la espiral inflacionaria criminal", entre otras tareas en lo económico.

Maduro anunció recientemente un "programa de recuperación económica", que incluye la reconversión que eliminará cinco ceros a la moneda local, el bolívar, y una ley de ilícitos cambiarios, en medio de un estricto control de cambio, que prometió enviar esta semana a la oficialista asamblea constituyente.

Críticos y opositores cuestionaron las medidas y dijeron en el caso de la reconversión, que eliminará cinco ceros a la moneda, no atacará el principal problema del vertiginoso crecimiento de los precios. En una medida similar en el 2008 se removieron tres ceros.

La economía del país petrolero atraviesa su quinto año de recesión y sufre la primera hiperinflación de su historia, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y una medición del Congreso opositor.