Los manifestantes londinenses caricaturizan a Trump con el lanzamiento de un globo del presidente en pañales

Actualizado 13/07/2018 11:00:16 CET

LONDRES, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los manifestantes concentrados en la plaza del Parlamento de Londres contra la visita a Reino Unido del presidente de EEUU, Donald Trump, han lanzado este viernes al cielo un globo de seis metros de altura que representa al mandatario como un bebé enfurruñado, en pañales y con un teléfono móvil en su mano.

El lanzamiento, avanzado en los días previos a la visita de Trump, tiene lugar en el día culminante durante el que se encontrará con la reina Isabel II de Inglaterra. La comitiva del mandatario, sin embargo, ya ha avisado de que su recorrido intentará evitar la capital británica en la medida de lo posible.

"Creo que cuando te lanzan dirigibles para hacerme sentir mal, no hay razón para ir a Londres", declaró Trump al sensacionalista diario 'The Sun' en una entrevista publicada ayer.

The Crooked Rigged System threw everything it could at Me. But I am the most successful baby at everything I do (unparalleled) - I told you I would fly and here I am! !! pic.twitter.com/1CydN5B0RQ