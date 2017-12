Marcelo Odebrecht revela que la empresa "apoyó" a políticos de Perú como Toledo, García, Humala y Keiko Fujimori

Actualizado 31/12/2017 7:37:44 CET

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exdirectivo de la empresa brasileña Odebrecht Marcelo Odebrecht afirmó durante su declaración ante fiscales peruanos que la compañía "apoyó" a políticos como los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, así como a la líder del opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

"Con certeza, apoyamos a todos. A Toledo, Alan García, Humala, a Keiko", dijo, según una grabación publicada este sábado por el portal IDL Reporteros. Marcelo Odebrecht declaró el 10 de noviembre ante fiscales peruanos en la localidad brasileña de Curitiba.

Durante su declaración, sostuvo que, si bien "no puede decir cuánto y como", su "entendimiento casi certero" es que la empresa "apoyó a todos los candidatos presidenciales de Perú, todos los partidos, y probablemente varias elecciones para congresistas".

"Era normal que en los países en los que operamos hiciéramos eso. No solo apoyamos al partido de gobierno, sino también a la oposición, para hacer una red", subrayó.

Odebrecht explicó que la "intención" de la empresa "era la de apoyar". "A muchos candidatos de oposición, incluso sabiendo que no iban a ser elegidos, los apoyábamos de alguna manera. Porque la oposición también puede crear problemas. Una manera de crear una red es apoyar", argumentó.

Así, indicó que la ayuda "pudo ser de manera oficial" y en otros casos "a través de una empresa local". "Se puede hacer por 'caja 2', con pagos no contabilizados", dijo, señalando "no poder precisar cómo fue en cada caso".

En este sentido, recalcó que Jorge Barata, exdirectivo de la empresa brasileña en Perú, "nunca" le informó de sus actuaciones, resaltando que "no es así como funcionaba". "Yo sabía que hacía pagos no contabilizados. Él nunca me decía para quién eran esos pagos no contabilizados", reconoció.

En el caso de Humala, Odebrecht lo relacionó con las elecciones en las que se enfrentó a Fujimori, reconociendo que "en aquella época, los empresarios y Barata tenían mucho rechazo a Ollanta Humala".

"La percepción de Barata era que si alguien supiese (...) que se le había dado una donación de gran magnitud a Humala, él (Barata) podía tener inconvenientes con sus socios locales (...) Le comenté (a Barata): si tu crees que tendrás un riesgo, haz una donación mayor a Keiko y se resuelve", relató.

"Puse lo de Venezuela (como ejemplo), porque nosotros hacíamos eso en Venezuela. La manera de evitar a la oposición, era justamente atender sus necesidades en campaña", dijo, reconociendo "no saber si Barata lo llevó a cabo".

El empresario reveló además que "todo el sector empresarial estaba apoyando a Keiko y la percepción era que Keiko iba a ganar". "Barata estaba preocupado porque no quería perder dinero y apostó por una candidata que perdió", apuntó.

Sin embargo, agregó que a Barata "le empezó a gustar Humala cuando él comenzó a defender el proyecto del gasoducto, que era de interés (para Odebrecht)". "Si apareciese un candidato que fuese contrario al gasoducto, iríamos en contra de ese candidato", añadió.

"Uno busca a apoyar a los candidatos que van a defender tus intereses. Es natural. Ese juego de 'lobby' tiene varias formas", zanjó.

Además, dijo "no llegar a estar presente" junto a Fujimori y reconoció "contacto" con el actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, en la época en que era ministro. "Después se convirtió en consultor. Hacia una especie evaluación del escenario económico del país para nosotros y varias empresas, en algunos eventos", dijo.

Marcelo Odebrecht manifestó que, en el caso de Garcia, "es Barata quien va a poder, con certeza, ser más preciso en ese punto". "Alan García siempre decía que Barata también lo apoyaba", añadió.

"Daba a entender que lo estábamos apoyando, y con seguridad había un apoyo a la campaña. No sé si directamente a su campaña, a la campaña de los congresistas o a su partido", remachó.

REACCIONES

Wilfredo Pedraza, abogado de la ex primera dama Nadine Heredia, esposa de Humala, ha indicado en reacción a las declaraciones de Odebrecht que el supuesto aporte de tres millones de dólares al Partido Nacionalista habría sido solicitado por el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil.

"En el caso del Partido Nacionalista Peruano, el supuesto aporte se habría producido a partir del pedido del PT y no tanto por interés de la propia empresa que era como se relacionaba con los partidos más grandes", ha dicho, en declaraciones a Canal N.

"Aunque (Marcelo Odebrecht) menciona a todos, hay una diferencia sustantiva porque, reitero, lo nuestro en esa hipótesis es un tema ideológico. En cambio el resto de partidos eran promovidos por intereses propios de la empresa", ha subrayado.

Así, ha argumentado que Humala estaba en las elecciones "muy distante de los partidos que encabezan las encuestas", manifestando que "era en ese momento el antisistema, por lo que no era un candidato atractivo para los intereses de Odebrecht".

Fujimori también ha salido al paso de la publicación de la grabación, recalcando que Marcelo Odebrecht "especula" y "muestra intenciones, pero no hechos" en su caso.

"No me conoce, ni me dio dinero. Ante la pregunta: ¿Sabe si el pago fue realizado a ella? Respuesta contundente: No", ha señalado, en un breve mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.

Por su parte, García ha sostenido que "Odebrecht no menciona ningún hecho concreto, coima ni aporte" a su persona". "Lo demás es humo ("No puedo precisar", "No puedo decir cómo", "No lo sé")", ha señalado en su cuenta en dicha red social.

Asimismo, ha mencionado la empresa Westfield Capital, la empresa de Kuczynski que realizó tareas de consultoría para Odebrecht entre 2004 y 2007. "Ellos se venden, yo no", ha remachado el exmandatario.

La constructora Odebrecht y su filial petroquímica, Braskem, admitieron en diciembre de 2016, mediante un acuerdo de delación compensada firmado con autoridades estadounidenses, que pagaron más de mil millones de dólares en sobornos a funcionarios y representantes de partidos políticos de doce países.