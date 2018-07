Martinelli augura que será detenido para "satisfacer la sed de venganza" de sus enemigos políticos

Publicado 21/12/2015 19:54:56 CET

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente panameño Ricardo Martinelli ha augurado quela Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenará su detención preventiva en el marco de la causa en su contra por corrupción, denunciando que se trata de un movimiento para "satisfacer la sed de venganza" de sus enemigos políticos.

"La decisión ya es conocida. Para satisfacer la sed de venganza del verdugo, se ordenará mi detención preventiva (...)", ha dicho en una carta pública difundida este lunes por los medios de comunicación panameños.

Martinelli ha denunciado que el proceso judicial haya seguido adelante a pesar de que no ha sido imputado y no se han resuelto los recursos. "He sido declarado en rebeldía por no estar presente en una fase que no requería mi presencia", ha dicho como ejemplo de las irregularidades del caso.

El ex dirigente ha achacado esta "persecución política" a sus años de "servicio al pueblo". "Quienes hoy gobiernan buscan vengarse porque no accedí a sus pretensiones de convertir sus aspiraciones personales en la prioridad de nuestro Gobierno", ha afirmado.

Según su versión, "para ejecutar su absurdo plan de venganza en el camino se unieron a aquellos que no pudieron impedir los cambios". "Juntos nos persiguen y nos castigan hoy, por frenar sus ambiciones y por devolverle la esperanza a los panameños", ha aseverado.

Martinelli ha advertido de que, "para lograr su impuro propósito, no les importa si en el camino de destruirle, destruyen también el país". "No les importa destruir nuestra democracia y sus instituciones. Pisotean las leyes, la Constitución y los convenios internacionales", ha alertado.

A pesar de ello, ha prometido que seguirá "denunciando la ausencia de justicia en Panamá, la cual afecta a los detenidos políticos y a todas aquellas personas que se atrevan a alzar su voz de protesta contra los abusos de quién hoy gobierna".

"Seguiré enfrentando en plano nacional, todos los procesos amañados que se levanten en mi contra, haciendo uso de todas las herramientas legales que me permitan la ley, la Constitución y los convenios internacionales, a sabiendas que serán ignoradas en el Estado salvaje que hoy impera en Panamá", ha avanzado.

Además, ha adelantado que, "una vez cumplida la etapa interna", recurrirá "a la esfera de los organismos internacionales que tutelan y defienden los Derechos Humanos". "Ellos me darán la justicia que hoy se me niega en mi país", ha confiado.

"Asumo con la frente en alto, las consecuencias de mi decisión de servirle al pueblo y no a los tradicionales intereses políticos y económicos. Sin embargo, no me inclinaré ante el verdugo", ha subrayado Martinelli.