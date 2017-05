May advierte a los británicos de que la UE intentará lograr un pacto que "funcione para ellos"

Publicado 02/05/2017 13:46:58 CET

Se presenta como la única garantía de una posición británica fuerte, frente a una "coalición del caos" con el laborista Corbyn

LONDRES, 2 May. (Reuters/EP) -

La primera ministra británica, Theresa May, ha advertido a los ciudadanos británicos de que la Unión Europea se está preparando para sellar un acuerdo sobre la salida de Reino Unido del bloque comunitario que "funcione para ellos", en referencia al resto de países comunitarios.

Tras las críticas recibidas de quienes consideran que haber menospreciado la complejidad de las conversaciones con la UE sobre el Brexit durante una reunión celebrada en Londres la semana pasada, la 'premier' ha dicho que la única manera de garantizarse un acuerdo bueno para Reino Unido es que el país se una para apoyarle a ella en las elecciones del 8 de junio.

"Necesitamos un liderazgo fuerte y estable ahora más que nunca", ha asegurado May, en un artículo publicado este martes en el diario local 'Western Morning News', antes de ir a un acto de campaña en el suroeste de Inglaterra. Los 'tories' confían en aumentar la mayoría que tienen en el Parlamento para afrontar con mayores garantías las negociaciones sobre el 'Brexit'.

"Las negociaciones que vienen serán duras. En la mesa junto a nosotros se sientan 27 países miembro de la Unión Europea que están unidos en su determinación de alcanzar un acuerdo que funcione para ellos", ha explicado. "Necesitamos la misma unidad de propósito aquí en casa para garantizar que podemos lograr un acuerdo que sirva también a los intereses nacionales de Reino Unido", ha añadido.

Tras reunirse con May en su residencia de Downing Street en Londres el miércoles pasado, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, habría asegurado, según la prensa, que se sentía "diez veces más escéptico que antes" sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de salida con Reino Unido.

May ha rechazado esa información sobre la declaración de Juncker y ha dicho que se trata de "chismorreo de Bruselas". Su ministra del Interior, Amber Rudd, ha afirmado, en declaraciones a BBC Radio, que Reino Unido negociará "de forma más discreta" con la Unión Europea y que evitará que se difundan detalles sobre las reuniones.

May, que fue nombrada primera ministra la dimisión de su antecesor, David Cameron, por la derrota en el referéndum sobre el 'Brexit', se ha mantenido firme en su política de no revelar detalles sobre la postura negociadora de su país en las conversaciones con la Unión Europea hasta que no comience oficialmente el diálogo. Los parlamentarios opositores han criticado a la jefa del Gobierno británico por considerar que está siendo arrogante con la Unión Europea antes de que comiencen las conversaciones.

La Unión Europea no tiene margen para ceder ante Reino Unido, toda vez que teme que el proceso del 'Brexit' pueda alentar a otros países a abandonar el bloque comunitario, mientras que el futuro y el legado de May depende de esas conversaciones y el pacto que selle.

Su formación, el Partido Conservador, sigue liderando las encuestas con un amplio margen frente a la principal fuerza opositora, el Partido Laborista, que encabeza Jeremy Corbyn. May ha alertado a los electores de que cualquier voto al resto de partidos podría conducir a una "coalición del caos" que podría perjudicar las negociaciones con la Unión Europea.

"UN VOTO PARA DEMOSTRAR LA UNIDAD"

"Cada voto por mí y por mi equipo local en estas elecciones será un voto para demostrar la unidad de propósito, para reforzar mi posición negociadora y para contribuir a que yo garantice el mejor acuerdo posible", ha escrito May.

"Los partidos de oposición se están alineando para apoyar a Jeremy Corbyn y detener nuestras negociaciones del 'Brexit', una receta para años de años de deriva y división en este momento esencial", ha asegurado.

Por su parte, un portavoz de May ha defendido el enfoque de la primera ministra en las negociaciones sobre el Brexit y ha subrayado que se logrará un acuerdo que beneficie a Reino Unido y a la Unión Europea.

"Somos claros en que el 'Brexit' será un éxito y garantizaremos un acuerdo que funcione para el mejor interés de Reino Unido y de la Unión Europea", ha dicho el portavoz de la 'premier', en declaraciones a la prensa. "Todo lo que puedo decir es que afrontamos estas conversaciones de manera constructivas y con grandes cantidades de buena voluntad", ha concluido.