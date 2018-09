May dice estar "irritada" por las especulaciones en torno a su reemplazo como primera ministra de Reino Unido

REUTERS / POOL NEW - Archivo

16/09/2018

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha afirmado que está "irritada" las especulaciones en torno a su posible reemplazo al frente del cargo, al tiempo que ha recalcado que el debate debería girar en torno al futuro del país, y no al suyo.

Tras una semana en la que han aparecido informaciones de un supuesto plan de colegas euroescépticos del exministro de Exteriores Boris Johnson de apartar a May del cargo, el exministro, al que se considera favorito para sucederla, dijo el sábado que quiere que ésta abandone su propuesta para la salida de Reino Unido de la UE, el conocido como 'Plan de Chequers', y no su salida.

"No tiene que ver con el liderazgo. Tiene que ver con la política. No se trata de cambiar a una primera ministra. Se trata de desechar Chequers", declaró durante una entrevista al diario 'The Daily Telegraph'.

Johnson dejó el cargo el pasado julio después de la propuesta de May, conocida por Chequers por el nombre de la residencia de campo de la primera ministra donde se fraguó la propuesta gubernamental.

En ella, se apuesta por el libre comercio de bienes con la UE. Los detractores del plan, entre ellos Johnson, consideran que Reino Unido quedaría sujeto a las decisiones de Bruselas sin poder participar en ellas.

En respuesta, May ha manifestado que las declaraciones de Johnson, quien se refirió a su estrategia para el Brexit como colocar a Reino Unido un "chaleco explosivo", fueron "completamente inadecuadas".

"Me irrita un poco pero este debate no es sobre mi futuro. Este debate es sobre el futuro de la gente de Reino Unido y el futuro de Reino Unido", ha recalcado, en declaraciones concedidas a la cadena de televisión británica BBC.

"En eso es en lo que estoy centrada y en eso deberíamos estar centrados todos. Es garantizar que conseguimos un buen acuerdo de la UE que sea bueno para la población de Reino Unido, vivan donde vivan en Reino Unido. Eso es muy importante para nosotros", ha zanjado.