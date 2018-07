May tranquiliza al ala dura del Partido Conservador: "Brexit sigue significando Brexit"

Publicado 18/07/2018 18:10:08 CET

LONDRES, 18 Jul. (Reuters/EP) -

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha subrayado este miércoles en el Parlamento que "Brexit sigue significando Brexit", en un mensaje dirigido al ala dura del Partido Conservador, enfurecida con la 'premier' por optar por una salida suave de la Unión Europea.

May presentó la semana pasada el Libro Blanco con la propuesta británica sobre las futuras relaciones entre Londres y Bruselas, que se basa en que haya cierta movilidad de personas a cambio de facilitar el trámite aduanero para algunos productos.

El plan ha causado malestar entre los 'tories' que abogan por un Brexit duro. Los ministros para el Brexit, David Davis, y de Exteriores, Boris Johnson, dimitieron y los coordinadores del grupo parlamentario del Partido Conservador han amenazado con lanzar una moción de censura contra May que podría tumbar al Gobierno.

"Todavía no es tarde para salvar el Brexit", ha dicho Johnson este miércoles durante el discurso que ha pronunciado en la Cámara de los Comunes para hacer oficial su salida del gabinete. "Tenemos tiempo para las negociaciones. Ya hemos cambiado la táctica una vez y podemos volver a hacerlo", ha afirmado.

La tensión se ha plasmado en las últimas decisiones adoptadas en Westminster. May ha ganado una votación sobre comercio y aduanas pero ha sufrido una inesperada derrota en una enmienda separada que significa que ahora el Gobierno debe intentar permanecer en el marco regulador de la UE sobre medicamentos.

En la sesión parlamentaria de este miércoles, un diputado 'tory' ha interpelado directamente a May para preguntar si ha cambiado el eslogan 'Brexit significa Brexit' por "Brexit significa quedarse'. "Brexit sigue significando Brexit", ha respondido la inquilina de Downing Street.

Otro parlamentario conservador ha cuestionado la capacidad del Gobierno para cerrar un acuerdo con la UE antes de que llegue el 29 de marzo de 2019, fecha en la que el Brexit de producirá de forma automática, independientemente de que las partes hayan logrado entenderse.

Así, ha preguntado a May cuáles serán las consecuencias de un "no acuerdo". "Ha basado su pregunta en la asunción de que nos estamos acercando a un escenario de no acuerdo. No creo que ese sea el caso. Ya hemos presentado una propuesta sobre lo que debe ser la futura relación y ahora estamos en negociaciones en base a ella", ha contestado.

En cualquier caso, la primera ministra ha avanzado que el Gobierno publicará entre los meses de agosto y septiembre unas 70 "notificaciones técnicas para establecer lo que ciudadanos y empresas de Reino Unido deben hacer en un escenario de no acuerdo".

LA FRONTERA CON IRLANDA

Por su parte, Irlanda, uno de los actores claves de la UE en el Brexit por la frontera que tiene con Reino Unido en Irlanda del Norte, ha expresado su satisfacción por el contenido del Libro Blanco.

El ministro de Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, ha ratificado esta postura rehusando valorar la lucha en Westminster.

"Si nos distraemos con enmiendas indivisuales, con piezas de legislación individuales, entonces creo que nos veremos arrastrados a un innecesario debate que requerirá un montón de tiempo y energía", ha declarado a la cadena local RTE.