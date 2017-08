La mayor central obrera norteamericana abandona el consejo empresarial de Donald Trump

Actualizado 16/08/2017 0:30:32 CET

NUEVA YORK, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), la mayor central obrera de Estados Unidos, ha anunciado este miércoles que abandona el consejo de empresarios creado por Donald Trump como gesto de repulsa hacia la ambigua respuesta del presidente estadounidense al asesinato de la manifestante antifascista Heather Heyer por un presunto neonazi y supremacista blanco el pasado fin de semana en Charlottesville (Virginia).

"No puedo sentarme en un consejo para un presidente que tolera el fascismo y el terrorismo doméstico. Los comentarios formulados hoy por el presidente han borrado sus forzados comentarios de ayer contra los neonazis y el Ku Klux Klan", ha hecho saber a través de un comunicado el presidente de la AFL-CIO, Richard L. Trumka, al frente de una central con más de 12 millones de afiliados.

I cannot sit on a council for a President that tolerates bigotry and domestic terrorism; I resign, effective immediately. pic.twitter.com/ip6F2nsoog