McConnell asegura que "no es necesario" aprobar una ley para proteger a Mueller dado que no será cesado

Publicado 18/04/2018 3:52:53 CET

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, ha asegurado este martes que "no es necesario" aprobar una ley para proteger al fiscal especial Robert Mueller, que se encuentra al frente de la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, dado que éste no corre el peligro de ser cesado.

"No hay ningún indicio de que Mueller vaya a ser despedido", ha indicado McConnell, que ha expresado que no cree que "el presidente vaya a cesarlo", por lo que la medida no será presentada ante el Senado. "En caso de que la aprobásemos, ¿por qué iba (Donald) Trump a ratificarla?", ha afirmado durante una entrevista a la cadena de televisión Fox News.

En relación con el apoyo a la medida por parte de algunos senadores, el líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta ha insistido en que es él "quien se encarga de decidido lo que es presentado" ante el hemiciclo. "Es mi responsabilidad como líder de la mayoría y no va a suceder", ha insistido, según ha recogido la agencia de noticias Reuters.

La Comisión Judicial del Senado tiene previsto someter a votación a finales de abril una medida que dejaría en manos de un alto cargo del Departamento de Justicia el despido de un fiscal especial. McConnell, por su parte, ha aseverado que estaría muy sorprendido si Trump decidiera cesar a Mueller, que investiga también la presunta relación entre su campaña electoral y Moscú.

De cara a las 'midterm' de noviembre, McConnell ha asegurado que los comicios funcionarán como una especie de "referéndum" sobre la reforma fiscal aprobada el año pasado.

"Nos alegra poder comprobar si los estadounidenses consideran que es una buena idea dejarles quedarse con más dinero. (...) Creo que se trata de una de las mayores diferencias entre los dos partidos en la actualidad", ha explicado.