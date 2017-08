Más de 200 muertos por un desprendimiento de terreno en una localidad cercana a Freetown

Actualizado 14/08/2017 17:46:47 CET

FREETOWN, 14 (Reuters/EP)

Más de 200 personas han muerto a causa del desprendimiento de terreno que se ha producido este lunes en una localidad situada a las afueras de Freetwon por las intensas lluvias que se han registrado estos días en Sierra Leona, según informa Cruz Roja.

El portavoz de la organización humanitaria Abu Bakar Tarawallie ha indicado que hasta ahora un total de 205 cadáveres han llegado a la morgue de Sierra Leona procedentes de Regent, donde se ha producido el alud. Además, ha alertado de que el balance de víctimas mortales podría seguir aumentando.

El vicepresidente de Sierra Leona, Victor Foh, ya había avisado de que era "probable" que cientos de personas hubieran muerto al quedar sepultadas. "El desastre es tan grave que yo mismo estoy destrozado", ha confesado Foh a Reuters en una conversación telefónica.

Foh ha explicado que en Regent había muchos edificios que se habían construido de forma ilegal, es decir, sin contar con los permisos necesarios. "Estamos intentando acordonar la zona y evacuar a la gente", ha indicado. El Gobierno ya ha desplegado a policías y militares para estas tareas.

Las imágenes difundidas por redes sociales muestran a habitantes de Freetown y sus alrededores caminando por las calles con el agua a la altura de la cintura.

"Estábamos durmiendo cuando escuchamos el ruido de una de las paredes cayendo. Cuando nos despertamos la casa entera estaba inundada", ha relatado Salimatu Bangura, de 36 años. Ella logró escapar pero su hermano ha muerto.

