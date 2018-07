Al menos 45 muertos al despeñarse un autobús por un barranco en el norte de India

Publicado 01/07/2018 10:23:55 CET

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos 45 personas han muerto y un número todavía no precisado han resultado heridas al caer el autobús en el que viajaban por un barranco de 200 metros en el estado indio de Uttarakhand, según ha confirmado este domingo la Fuerza Estatal de Respuesta a Desastres al diario 'The Times of India'.

El incidente ocurrió cerca del poblado de Gween cuando el autobús, que iba sobrecargado de pasajeros, se dirigía a la localidad de Ramnagar, según ha informado también el superintendente de policía de Pauri, Jagat Ram Joshi.

La causa del suceso todavía está bajo investigación, pero fuentes oficiales bajo condición de anonimato han indicado a Reuters que el mal tiempo podría haber tenido parte de culpa en el siniestro.

"Las operaciones de rescate están en marcha y todavía no estamos seguros del recuento final de cadáveres", según fuentes anónimas de la Policía. "Estaba lloviendo, éstas son carreteras angostas y el conductor del autobús perdió el control", han explicado.