Al menos cinco muertos tras estrellarse una avioneta junto a un centro comercial en Melbourne

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una avioneta con cinco personas a bordo se ha estrellado la mañana de este martes junto a un centro comercial en el barrio de Essendon, ubicado en el norte de la ciudad australiana de Melbourne, según ha informado la cadena ABC.

El subcomisario de la Policía de Victoria, Stephen Leane, ha señalado que ninguno de los pasajeros de la avioneta ha sobrevivido, información que luego ha confirmado el primer ministro de Victoria, Daniel Andrews.

A través de un comentario en su cuenta oficial de la red social Twitter, Andrews ha señalado que se trata del "peor accidente de aviación civil que ocurre en Victoria en 30 años".

We’ve lost a number of people in VIC’s worst civil aviation accident in 30 years. They were headed to King Island. They will never return.