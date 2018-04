Al menos cuatro muertos y un desaparecido por el paso de un ciclón en Fiyi

Actualizado 02/04/2018 12:04:49 CET

SÍDNEY, 2 Abr. (Reuters/EP) -

Al menos cuatro personas han muerto y una quinta está desaparecida como consecuencia de las lluvias torrenciales causadas el fin de semana por el paso de un ciclón por Fiyi, según un balance de víctimas divulgado este lunes por los servicios de emergencia.

El ciclón 'Josie', una tormenta de categoría uno, ha provocado los estragos más graves en la localidad de Ba, ubicada al noroeste de la mayor isla del archipiélago, Viti Levu.

El director de la Oficina Nacional de Gestión de Desastres, Anare Leweniqila, ha confirmado el hallazgo de cuatro cadáveres y la desaparición de otra persona de la que se sospecha que ha muerto ahogada. "El balance subirá a cinco cuando encontremos su cuerpo", ha contado a Reuters.

Más de 1.800 personas se han refugiado en 35 centros de evacuación y no podrán regresar a sus hogares hasta que las autoridades no hayan completado las tareas de fumigación, para impedir el contagio de enfermedades en las áreas más afectadas. Leweniqila ha afirmado que llevará "dos o tres días".

El Servicio Meteorológico ha advertido de que este lunes por la tarde aún se prevén fuertes precipitaciones tanto en Fiyi como en las islas adyacentes. Entretanto, el Gobierno comienza a hacer balance de los daños causados en las infraestructuras --al menos 74 carreteras han sido cerradas--.

Before and after of floods at Yalalevu, Ba #fijifloods #TCJosie #FijiNews #TeamFiji pic.twitter.com/5IyWxPiklE