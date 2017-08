Al menos cuatro talibán muertos en enfrentamientos con fuerzas de seguridad en el centro de Afganistán

Publicado 13/08/2017 8:44:46 CET

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro milicianos talibán han muerto como consecuencia de varias operaciones desarrolladas el sábado por las fuerzas de seguridad afganas en la provincia de Logar, en el centro del país, según ha informado este domingo el Ministerio del Interior.

Las operaciones han dejado un balance de cinco insurgentes heridos. El primer enfrentamiento ha tenido lugar en la ciudad de Pul-e-Alam, donde un grupo de milicianos ha atacado un control policial y se ha enfrentado a las fuerzas de seguridad. El choque se ha saldado con tres insurgentes muertos y otros cuatro heridos.

El Ministerio del Interior ha señalado que un alto cargo de los talibán ha muerto y otro miliciano ha resultado herido tras un ataque en la zona de Sar Sang, en el distrito de Bark-e-Barak, en el misma provincia, según informa la cadena de televisión Tolo.

El comunicado del Gobierno no aporta más detalles sobre los ataques y enfrentamientos y señala que las fuerzas de seguridad no han sufrido bajas en estas operaciones. Los talibán no se han pronunciado sobre lo sucedido.