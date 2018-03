Cinco fallecidos al estrellarse un helicóptero en el East River de Nueva York

Actualizado 12/03/2018 8:33:51 CET

Cinco personas han perdido la vida al estrellarse este domingo un helicóptero en el East River de Nueva York, según ha informado la cadena de noticias estadounidense ABC.

El helicóptero, operado por la compañía Liberty Helicopters y que había sido contratado para una sesión de fotos durante la tarde del domingo, acabó estrellándose en el río neoyorquino con seis personas a bordo, cinco pasajeros y el piloto.

Los buceadores de rescate de la Policía de Nueva York y del Departamento de Bomberos de la ciudad consiguieron sacar a tres de los pasajeros del helicóptero, que quedó totalmente sumergido. Fueron trasladados inmediatamente a los hospitales más cercanos con pronóstico muy grave. Los tres han fallecido horas después mientras eran tratados por los servicios de Urgencias.

Las autoridades recuperaron los cadáveres de los otros dos pasajeros y el piloto ha sido el único superviviente, ya que logró salir del aparato por sus propios medios.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación, el helicóptero era un Eurocopter AS350. La aeronave comenzó a perder altura sobre las siete de la tarde (hora local) mientras sobrevolaba la isla de Roosevelt, entre Manhattan y Queens. Acto seguido, los servicios de emergencia recibieron una llamada alertando de que el helicóptero se encontraba boca abajo en el agua del East River.

El incidente, cuyas causas aún se desconocen, ha sido capturado en vídeo por un viandante. En la grabación se puede ver perfectamente como el helicóptero pierde altura y velocidad, hasta que choca lentamente contra la superficie del agua y queda totalmente dado la vuelta en el río.

@cnn @FoxNews just witnessed a helicopter crash into the East River .. hope everyone’s ok. Caught it all on tape! pic.twitter.com/saHOMTLR69