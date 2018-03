Menos del 2% de las mujeres de Kenia tienen títulos de propiedad a pesar de la reforma constitucional

Publicado 18/03/2018 9:52:55 CET

NAIROBI, 18 Mar. (Thomson Reuters Foundation/EP) -

Menos del 2 por ciento de los títulos de propiedad concedidos en Kenia desde 2013 fueron obtenidos por mujeres, denuncian los activistas este jueves, a pesar de la aprobación de una reforma constitucional que proporciona a las mujeres derechos de propiedad igualitarios.

La ministra de la Tierra keniana, Farida Karoney, asegura que no tiene a su disposición los datos de los títulos de propiedad obtenidos por mujeres, pero ha señalado que el Gobierno tendrá datos diferenciados por género en dos años, cuando se digitalicen los 61 registros de tierra.

"Lo primero que tenemos que hacer para mejorar el acceso a la tierra es estudiar los datos. Si no hay datos disponibles, es difícil realizar intervenciones políticas", ha explicado la ministra.

La propiedad de la tierra en Kenia es habitualmente concedida a los padres, que, por costumbre, se la legan a sus hijos, lo que complica que las mujeres obtengan esos derechos a menos que sea a través de sus maridos. Habitualmente, se desahucia a mujeres y niños cuando el marido muere o cuando la pareja se divorcia.

El Banco Mundial estima que las mujeres dirigen más de las tres cuartas partes de las granjas de Kenia, pero la cultura tiene más peso en el país que la ley, así que los hombres poseen y controlan la mayor parte de la tierra.

La Federación de Abogadas (FIDA) ha manifestado que menos del 5 por ciento del total de los títulos de propiedad en Kenia han sido concedidos a hombres y mujeres de manera conjunta y solo un 1 por ciento han sido obtenidos por mujeres.

Para los activistas, promover que las mujeres tengan derechos de propiedad igualitarios es la clave para reducir la pobreza y la exposición a la violencia doméstica, así como para proveerlas de garantías para préstamos y de seguridad durante su vejez.

La mayoría de las mujeres no saben que la Constitución promete eliminar la discriminación de género en la ley, las aduanas y las prácticas relacionadas con la propiedad, lo que deja a miles de mujeres en riesgo de acabar en la calle.

"El porcentaje de mujeres que tienen derechos de propiedad sobre la tierra no ha mejorado mucho", ha declarado el coordinador nacional del grupo de activistas Kenya Land Alliance (KLA), Odenda Lumumba. "Las mujeres no están seguras y no van a invertir su tiempo y su energía" en aumentar la producción de las granjas, ha subrayado el coordinador.

Las mujeres tienen el 1,6 por ciento de los 10 millones de hectáreas que han sido registradas entre 2013 y 2017, según KLA.