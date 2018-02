Al menos once personas afectadas tras abrir una carta con una "sustancia desconocida" en una base militar de EEUU

Actualizado 28/02/2018 10:56:05 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo de Bomberos del condado de Arlington, en el estado de Virginia, ha informado este martes de que al menos once personas se han visto afectadas después de que se abriera una carta con una "sustancia desconocida" en uno de los edificios administrativos de la base militar de conjunta de Fort Myer.

De los once afectados, tres han sido trasladados a un hospital cercano, donde se encuentran en condición estable, según ha recogido la cadena de televisión CNN.

Las autoridades han indicado que el incidente ha tenido lugar sobre las 13.00 horas (hora local) en el edificio 29, conocido como Henderson Hall, donde trabajan marines y civiles.

"Un sobre con una sustancia desconocida ha llegado hoy a la base. El personal del edificio afectado ha puesto en marcha inmediatamente medidas preventivas y se ha evacuado el inmueble", ha explicado un portavoz del Cuerpo de Marines de Estados Unidos Brian Block.

Asimismo, ha señalado que "los oficiales de la base están trabajando de forma conjunta con el FBI y varios equipos especializados en materiales peligrosos".

"Algunos marines están siendo sometidos a cuidados médicos como resultado de este incidente. No existen más detalles al respecto y se ha puesto en marcha una investigación", ha añadido.

Varias personas han presentado síntomas como quemazón en las manos y la cara, según ha explicado a la citada cadena el especialista Nicholas Hodges. Otro individuo habría comenzado a sangrar por la nariz.

Engine 161, 161B on scene Henderson Hall Bldg 29. Active HazMat incident with Mult Patients. @ArlingtonVaFD and Regional HazMat Team on scene to assist. #BREAKING pic.twitter.com/EEUBKq3XRa

Engine 161’s crew evacuated and decontaminated 11 patients from the hazard area, all evaluated by EMS-3transported to area hospital. All units have picked up, scene turned over to @FBIWFO @FBI pic.twitter.com/cAbNW75zOJ

Hazmat update - 11 patients treated 3 transported to area hospitals. Scene is being turned over to Federal Law Enforcement for investigation. @IAFFNewsDesk @AlexandriaVAFD @ArlingtonVaFD @nbcwashington pic.twitter.com/1FFxlOrDo0

