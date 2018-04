Al menos seis muertos en una accidente de helicóptero en Rusia

Actualizado 11/04/2018 7:57:28 CET

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto este miércoles en un accidente de un helicóptero que se ha estrellado en la ciudad rusa de Jabárovs, según ha informado una fuente de los servicios de emergencia.

"El helicóptero cayó dentro de los límites de la ciudad en la calle Antennaia, según los datos preliminares, todas seis personas que se encontraban a bordo fallecieron", ha informado la fuente, según ha recogido Sputnik.

El siniestro se ha producido alrededor de las 11.30 (hora local) en un erial ubicado en el norte de la ciudad, según el Ministerio de Emergencias.

El accidente podría haberse producido por las condiciones climáticas, un fallo técnico del helicóptero o un fallo del propio piloto, que realizaba un vuelo de entrenamiento.

El Comité ha abierto una investigación y prevé aclarar las circunstancias del siniestro. La oficina local del Ministerio de Emergencias ha informado de que las operaciones de búsqueda ya han finalizado.

Six die in city helicopter crash 'as pilot’s last act saved residential buildings'

The Mi-8 training flight ‘exploded’ after slamming into a field with communications antennae at Khabarovsk Disaster Medicine Centre.https://t.co/asVFlKV2OW pic.twitter.com/HVlvVPKkaZ