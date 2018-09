Los militares devuelven al fútbol el estadio nacional de Mogadiscio tras años de ocupación

Actualizado 02/09/2018 8:24:04 CET

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Misión de Paz de la Unión Africana en Somalia, la AMISOM, ha entregado oficialmente el estado nacional de la capital, Mogadiscio, a las autoridades somalíes siete años después de que los militares lo emplearan como base de operaciones en su lucha contra el grupo terrorista Al Shabaab, en un paso más para normalizar una ciudad todavía asolada por los atentados.

Según los datos del Comité Deportivo de la capital, el estadio albergó su último partido de fútbol en 2003, en la época más cercana a lo que se entiende por una situación de paz que el país ha conocido en los últimos quince años. En ese momento, Somalia estaba gobernada por un débil gobierno de transición con un mandato extendido.

Tres años después, comenzó una guerra que dura hasta nuestros días: la llamada Unión de Tribunales Islámicos, un grupo que aglutinaba a varias organizaciones extremistas, entre ellas el germen del grupo terrorista Al Shabaab, actual lacra de Somalia, se hizo con el control temporal de la capital.

La expulsión de la Unión de Tribunales Islámicos por los ejércitos de Etiopía y Somalia ni mucho menos puso fin al conflicto. La incapacidad del Gobierno Federal de Transición para controlar la situación en un país donde ni siquiera tenía presencia real (gobernaba, en realidad, desde Kenia), abocó al país al caos absoluto. Durante los últimos 12 años, Mogadiscio ha sido escenario de al menos nueve grandes batallas entre islamistas, señores de la guerra, paramilitares, fuerzas de paz y ejércitos.

BREAKING: The African Union Mission in Somalia (AMISOM) officially handed-over Mogadishu’s main Stadium to Somali authorities. The stadium was used as a military base since Sept 2011 when Al-Shabab was dislodged from the capital. Cleaning up work has started in the stadium. pic.twitter.com/Qs3z6YmRK8