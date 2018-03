El Ministerio de Defensa de Rusia revela los nombres de sus nuevas armas nucleares

Publicado 23/03/2018 18:16:39 CET

MOSCÚ, 23 Mar. (Reuters/EP) -

El Ministerio de Defensa ruso ha revelado este viernes los nombres de la nueva generación de armas presentada por el presidente del país, Vladimir Putin, que incluye un misil de crucero nuclear, un dron submarino nuclear y un sistema terrestre de láser.

Rusia, que ha llevado a cabo una votación popular 'online' para elegir los nombres, ha denominado al dron submarino armado con cohetes nucleares 'Poseidón', por el dios griego de los mares, y al misil de crucero nuclear 'Burevéstnik', por el ave marina albatros.

El sistema terrestre de láser se ha denominado 'Peresvet', rememorando la historia del monje guerrero ruso Alexander Peresvet, que participó en 1380 en la batalla de Kulikovo, la primera victoria militar de Rusia sobre el Ejército mongol.

Putin, que anunció este mes la contrucción de nuevo armamento en uno de sus discursos más encendidos, suele utilizar la retórica militar para movilizar el apoyo, recurso criticado por la oposición al ofrecer la visión de un país en guerra.

El presidente ruso dejó claro que en virtud de su doctrina militar, publicada en diciembre de 2016, Rusia se reserva el derecho a usar las armas nucleares sólo en respuesta al uso de armas nucleares u otro tipo de armas de destrucción masiva en su contra o en contra de sus aliados, o en caso de agresión si se ve amenazada la propia existencia del Estado.

Con todo, Putin recalcó que el país no amenaza ni tiene previsto atacar a ningún otro, pese a su creciente poderío militar. "La creciente capacidad militar de Rusia no amenaza a nadie, nunca hemos planeado usar este potencial con fines ofensivos o agresivos; no amenazamos a nadie ni tenemos intención de atacar a nadie", insitió.