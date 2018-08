La ministra de Cultura de Israel pide volver a los "asesinatos selectivos" contra líderes de Hamás

REUTERS / POOL NEW

JERUSALÉN, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Cultura y Deportes de Israel, Miri Regev, ha pedido este viernes el retorno a la antigua política de "asesinatos selectivos" que llevó a cabo su país, la última de las cuales tuvo lugar oficiosamente en 2016, contra líderes del movimiento islamista Hamás.

"La ecuación debería ser muy simple: si nuestros hijos viven con miedo, entonces el liderazgo de Hamas debe vivir con miedo", ha declarado Regev, la que fuera portavoz del Ejército israelí y general de brigada retirada, en comentarios recogidos en el 'Jerusalem Post'. "Debemos volver a la política de asesinatos selectivos contra los líderes de este grupo terrorista asesino", ha recomendado.

Regev ha realizado estas declaraciones tras visitar las poblaciones del sur de Israel que han resultado afectadas por el lanzamiento de cohetes palestinos durante un repunte de la violencia en la vecina Gaza.

"Me han contado cosas sobre la realidad inconcebible de los niños de aquí, que no pueden disfrutar de campamentos y actividades sociales como el resto de los niños en Israel. Esto no es lo que deberían ser sus vacaciones de verano", ha apostillado.

El último asesinato selectivo atribuido a Israel por los propios medios nacionales contra un miembro de Hamás fue el de Mohammed Zawahri, el 17 de diciembre de 2016.

También se sospecha que Israel ordenó el asesinato del alto responsable del movimiento palestino Mazen Fuqaha, ejecutado en su domicilio el 26 de marzo de 2017, según datos de la ONG israelí-estadounidense Empresa Cooperativa Americana-Israelí (AICE, por sus siglas en inglés).