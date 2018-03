El ministro de Hacienda de Brasil dimite para competir en las elecciones presidenciales

Publicado 26/03/2018 19:45:56 CET

BRASILIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda de Brasil, Henrique Meirelles, ha dimitido este lunes para poder competir en las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 7 de octubre en el gigante suramericano, tal y como ya han hecho otros miembros del Gobierno de Michel Temer.

Según ha informado el diario local 'Folha', Meirelles planteó su renuncia a Temer el pasado 23 de marzo y señaló a los secretarios Mansueto Almeida y Eduardo Guardia como posibles sucesores. El Gobierno ha confirmado la dimisión este lunes.

Meirelles intentará así rivalizar con Temer, ya que ambos pertenecen al mismo partido, el Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), y el presidente avanzó el pasado viernes su deseo de luchar por la reelección, por considerar que no hacerlo sería "una cobardía".

'Folha' indica que, en caso de no conseguir la nominación presidencial del PMDB, Meirelles podría aceptar ir como candidato a la Vicepresidencia junto a Temer. Interrogado sobre esta posibilidad la semana pasada, contestó: "No me han invitado. Trabajaremos con datos. Vamos a ver".

El 7 de abril expira el plazo para que quienes ostenten cargos públicos y deseen participar en las elecciones presidenciales abandonen sus actuales responsabilidades.

De acuerdo con los sondeos sobre intención de voto, el mejor posicionado para ganar estos comicios es el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pese a que ha sido condenado por corrupción y aguarda aún la resolución de otras cuatro causas por cargos similares. Temer contaría solo con un uno por ciento de los apoyos, según Datafolha.