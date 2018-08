Un ministro del M5S anuncia el desembarco de inmigrantes rescatados sin el visto bueno de Salvini

Publicado 20/08/2018 18:36:54 CET

ROMA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Infraestructuras de Italia, Danilo Toninelli, ha anunciado este lunes que los 177 migrantes rescatados por el buque de la Guardia Costera italiana 'Diciotti' desembarcarán finalmente en Italia, concretamente en Catania, tras pasar varios días frente a las cosas de Lampedusa sin destino. Sin embargo, parece que el ministro del Interior, Matteo Salvini, no ha autorizado el desembarco.

"La nave 'Diciotti' atracará en Catania. Los valerosos hombres de la Guardia Costera han cumplido con su deber salvando vidas humanas apenas a 17 millas de Lampedusa. Ahora Europa debe asumir su parte", ha apuntado Toninelli --senador por el Movimiento 5 Estrellas-- a través de su cuenta en Twitter.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Interior citadas por la prensa italiana han señalado que Salvini no ha autorizado este desembarco. Salvini es el principal valedor del cierre de los puertos italianos al desembarco de migrantes rescatados en el mar Mediterráneo.

El 'Diciotti' lleva cinco días anclado en aguas de la isla italiana de Lampedusa con 177 emigrantes a bordo. El propio Salvini había reprochado a las autoridades de Malta que no rescataran a los náufragos. Sin embargo, Malta acusa a Italia de interferencia ilegítima porque la embarcación no estaba en dificultades y los migrantes no querían ser rescatados.