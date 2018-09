Los ministros de Exteriores de India y Pakistán se reunirán la semana que viene en Nueva York

Publicado 20/09/2018 16:55:37 CET

Los ministros de Exteriores de India y Pakistán se reunirán la semana que viene en los márgenes de la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, tal y como ha confirmado este jueves el Gobierno indio.

"No hemos finalizado aún la agenda, sólo hemos acordado el encuentro", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores indio, Ravish Kumar, según informa el diario local 'The Times of India'.

Sin embargo, ha manifestado que el hecho de que esta reunión vaya a tener lugar no indica ningún cambio en la política de Nueva Delhi hacia el país vecino ni el reinicio del diálogo bilateral sobre los problemas existentes.

La reacción del Gobierno indio ha llegado después de que el primer ministro paquistaní, Imran Jan, escribiera una carta a su homólogo indio, Narendra Modi, proponiendo que el encuentro tuviera lugar en el marco del encuentro de la Asamblea General de la ONU.

Pakistán e India se disputan la región de la Cachemira histórica desde 1947 y se han enfrentado por ella en dos de las tres guerras que han mantenido desde su independencia de Reino Unido. En 1999 hubo un breve pero intenso enfrentamiento militar entre ambas potencias nucleares y desde 2003 se mantiene una frágil tregua.