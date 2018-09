De Mistura habla de "momento para la verdad" para un proceso político "creíble" en Siria

Publicado 04/09/2018 14:43:50 CET

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, ha afirmado este martes que las conversaciones que se celebrarán este mes sobre la composición del comité constitucional en Siria serán un "momento para la verdad" de cara a un proceso político "creíble" en el país árabe.

"Estamos ante unas bastante importantes semanas, en mi opinión, de consultas de lo que esperamos que potencialmente reviva o dé la oportunidad de revivir un proceso político creíble en Siria", ha manifestado durante una rueda de prensa en Ginebra.

Así, ha señalado que se ha llegado a un punto "debido a muchas circunstancias y a la 'realpolitik'" en el que "el comité constitucional puede y deber ser un punto de entrada para lo que llamamos un proceso político creíble, siempre y cuando este comité sea también creíble".

De Mistura ha detallado que el 10 y el 11 de septiembre mantendrá encuentros con representantes de los países garantes del proceso de Sochi --Rusia, Irán y Turquía--, que ha descrito como "un importante momento para la verdad".

Posteriormente, se reunirá el 14 de septiembre con representantes de Estados Unidos, Francia, Arabia Saudí, Jordania, Alemania, Reino Unido y Egipto, para informarles y discutir los posibles avances.

Asimismo, se reunirá con representantes de la Unión Europea (UE) y la Liga Árabe de cara a su comparecencia del 20 de septiembre ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde presentará un resumen de los acontecimientos.

El enviado especial de la ONU ha evitado hacer referencia a la posible ofensiva militar en Idlib y ha recalcado que las fechas no se van a modificar por los acontecimientos sobre el terreno.

"Durante los muchos años que llevamos trabajando juntos siempre siente que está pasando algo en Siria que podría ser usado como excusa o justificación para posponer o aplazar todas las iniciativas", ha explicado.

En este sentido, ha expresado su deseo de que "no pase nada dramático respecto a Idlib" y ha recalcado que "el proceso político no puede ser rehén de otras cosas, ya que si no siempre habrá una excusa usada por cualquiera para posponer todo lo demás".

Por otra parte, ha asegurado que la oposición siria "está incluida" en el proceso de creación del comité constitucional, al tiempo que ha destacado la importancia que podría tener el mismo en el panorama político de Siria.

"Una reforma de la actual Constitución, o una nueva Constitución, si se hace adecuadamente, a través de un proceso inclusivo, afecta muchos aspectos de un país y su gobernanza, incluidas las elecciones", ha argumentado.

"Por eso digo que es un momento para la verdad", ha reiterado, antes de reconocer que existe el peligro de que este organismo no arranque sus actividades y se convierta en un proceso prolongado, lo que afectaría negativamente a la posibilidad de una solución política.