Modi espera romper "todos los récords" y ampliar la mayoría en las elecciones de 2019 en India

El primer ministro de India, Narendra Modi, ha dicho estar "muy confiado" sobre las perspectivas electorales de la alianza que encabeza su formación política, el Partido Bharatiya Janata (BJP), y espera romper "todos los récords" en las elecciones parlamentarias previstas para 2019.

Modi espera que su partido "siga recibiendo el amor y el cariño de la gente", como ya ocurrió hace cuatro años, cuando se hizo con 282 de los 543 escaños que componen la Cámara Baja del Parlamento. Junto al resto de miembros de la Alianza Democrática Nacional (NDA), suma ahora 336 representantes.

"Sin duda obtendremos más escaños de los que logramos la última vez y confío en que romperemos todos los récords de escaños ganados por la NDA para lograr un triunfo mayor. La gente está con nosotros y no tenemos nada que temer", ha declarado el primer ministro en una entrevista con el periódico 'The Times of India'.

Modi ha reiterado sus compromisos para mejorar las vidas de la ciudadanía y ha rechazado las críticias de la oposición, que con el Partido del Congreso a la cabeza también ultima una alianza tras criticar al Gobierno por incumplir sus promesas en materia de desarrollo económico y creación de empleo.

Los sondeos, de momento, le dan la razón a Modi, que parte como favorito para obtener un nuevo mandato de cinco años. Sin embargo, el BJP ha sufrido en los últimos meses varias derrotas simbólicas a nivel local como la vivida en mayo en el estado de Karnataka.

Modi, que superó en julio una moción de censura en el Parlamento, ha insistido en sus mensajes en favor del "desarrollo para todos" y ha acusado a "quienes no tienen nada que enseñar" de inventarse mensajes contra el Gobierno solo para "engañar a la gente".