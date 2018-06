Mogherini recuerda a los estados miembro que el trabajo "externo" en migración necesita recursos

Publicado 25/06/2018 10:17:07 CET

LUXEMBURGO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha señalado este lunes a su llegada al Consejo de Exteriores y Defensa en Luxemburgo que el trabajo externo de la UE para gestionar los flujos migratorios de los últimos dos años ha dado "muy buenos resultados, pero los Estados miembros deben darse cuenta de que este trabajo necesita recursos".

Aunque la cuestión no está en la agenda del Consejo, la vicepresidenta de la Comisión se ha referido a la reunión informal sobre migración que algunos países, entre ellos España, mantuvieron el domingo como antesala de la cumbre europea que tendrá lugar los días 28 y 29 de junio en Bruselas. "Ayer algunos estados se reunieron informalmente para preparar la Cumbre, a la que llevaré algunas ideas y propuestas para reforzar nuestro trabajo externo en migración", ha afirmado.

Según Mogherini, la asociación de la UE con Naciones Unidas, la Unión Africana y con la Organización Internacional para Migraciones, así como los acuerdos con los países de origen y tránsito han sido efectivos hasta el momento, "pero es necesario que los estados miembro se den cuenta de que este trabajo externo necesita recursos y creo que es lo que piden en este momento, disponer de los recursos adecuados para invertir en proyectos de desarrollo y también en acuerdos con los países" para gestionar la migración "de una forma humana y sostenible".

"La solidaridad interna no está en mi cartera, pero sabéis muy bien lo que pienso sobre ello", ha declarado a los medios la Alta Representante. En este sentido, el ministro de Defensa griego, Panos Kammenos, se ha mostrado convencido a su llegada al Consejo de que encontrarán "un solución europea".

Los jefes de Estado y de Gobierno reunidos este domingo han contemplado la posibilidad de crear centros de migrantes desde los que tramitar sus solicitudes de asilo, pero difieren sobre los países en los que situarlos. Italia apuesta por externalizarlos en los países de tránsito, como Libia o Níger, mientras que otros consideran que deben localizarse en los primeros países de la UE a los que llegan los migrantes.

El ministro de Exteriores holandés, Stef Blok, ha insistido en que "aún no hay una decisión" y que espera que en la cumbre del jueves y viernes se realicen más progresos. No obstante, ha señalado que está opción "es una de las que está sobre la mesa y aborda un aspecto del problema, pero no todos ya que no va a las raíces" de la cuestión.