Morales propone elaborar leyes contra la mentira y "los flojos"

Publicado 22/08/2018 23:47:45 CET

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha propuesto este miércoles elaborar una ley contra la mentira, que afectaría a los medios de comunicación, y otra contra "los flojos", aunque no ha entrado en detalles.

Morales ha lanzado la propuesta durante un acto oficial en la localidad boliviana de Chuquisaca en el que ha cargado contra un periódico de Sucre y otro de La Paz por "mentir constantemente".

"Estoy pensando (que) tal vez hay que preparar una ley contra la mentira (...) sea la autoridad o sea un medio de comunicación", ha dicho.

El líder indígena ha indicado que también es necesario regular las redes sociales porque "son utilizadas para mentir por la derecha", de acuerdo con el diario local 'Prensa Rural'.

"Falta completar nuestra Constitución. Ya tenemos una ley contra la corrupción. Falta una ley contra la mentira. Creo que hay que preparar una ley contra la mentira y después (otra ley) contra los flojos", ha añadido.

El precepto quechua 'Ama Sua, Ama Llulla y Ama Quella' ('no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas perezoso') fue incorporado a la Carta Magna en 2009, pero, según ha destacado Morales, solo se ha desarrollado legalmente el primero.