Muere una persona después de que un avión aterrizara de emergencia en Filadelfia tras estallar uno de los motores

Actualizado 17/04/2018 23:09:42 CET

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) - Al menos una persona ha muerto este martes después de que un avión de la aerolínea Southwest tuviera que realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia tras sufrir un problema en uno de los motores y parte del fuselaje. El presidente de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), Robert Sumwalt, ha confirmado que el suceso se ha saldado con un fallecido, sin que por el momento haya más detalles al respecto. El avión, un Boeing 737-700 que cubría la ruta entre Nueva York y Dallas, tuvo que ser desviado a Filadelfia tras sufrir dichos problemas. En el aparato viajaban 143 pasajeros y cinco tripulantes. La cadena de televisión local NBC 10 ha indicado que el motor explotó poco después del despegue. Las imágenes que recogen los medios del avión tras el aterrizaje muestran daños en el motor y un agujero donde debía estar una de las ventanillas.

NTSB Chairman Sumwalt conducts media briefing prior to boarding flight to Philadelphia for investigation of Southwest engine incident. pic.twitter.com/s182tnpWSN — NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) 17 de abril de 2018

.@SouthwestAir flight #1380 update: Flight from LGA to Dallas Love Field landed safely at PHL and passengers are being brought into the terminal. Flights are departing and arriving but passengers should expect delays. Check flight status with your airline. — PHLAirport (@PHLAirport) 17 de abril de 2018

PHL Update 12:35 PM: FAA has issued ground stop for planes on the ground at other airports waiting to depart for PHL. Check flight status with your airline. Flights are departing PHL. Passengers should expect delays. — PHLAirport (@PHLAirport) 17 de abril de 2018

UPDATE PHL 1:45 PM: FAA has lifted ground stop for flights waiting on the ground at other airports to depart for PHL. Planes are departing from PHL. Passengers should expect delays. Check flight status with your airline. — PHLAirport (@PHLAirport) 17 de abril de 2018

City officials will brief media regarding @SouthwestAir Flight 1380 at 2:40 PM in Terminal E ticketing. — PHLAirport (@PHLAirport) 17 de abril de 2018