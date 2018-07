Muere el último veterano estadounidense de la Primera Guerra Mundial

Actualizado 28/02/2011 9:54:45 CET

WASHINGTON, 28 Feb. (Reuters/EP) -

Frank Buckles, probablemente el último veterano norteamericano de la Primera Guerra Mundial, ha fallecido a los 110 años de edad, según informó este lunes el diario 'The Washington Post'.

La hermana de Buckles informó al diario de que el veterano de guerra murió ayer domingo en su granja de Virginia Occidental. "Un día me enteré de que me había convertido en el único superviviente. Nunca pensé que me pudiera ocurrir a mí", declaró recientemente.

Buckles, natural de Missouri y que cumplió los 110 años el pasado 1 de febrero, había mentido sobre su edad para poder incorporarse al Ejército a los 16 años, tras lo cual se convirtió en uno de los cinco millones de estadounidenses que participaron en la Gran Guerra entre 1917 y 1918.

Frank Buckles condujo una ambulancia durante la guerra. En 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, fue capturado por las tropas invasoras japonesas mientras trabajaba como civil en Manila y permaneció prisionero durante 38 meses.

Según el 'Post', tras la muerte del veterano norteamericano, solo sobreviven una mujer australiana de 109 años de edad y un hombre británico de 110 entre las alrededor de 65 millones de personas que estima que participaron en la contienda de 1914-1918.