Mueren dos aviadores de la Armada de EEUU durante un vuelo de entrenamiento

Actualizado 15/03/2018 7:24:07 CET

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos aviadores de la Armada de Estados Unidos han muerto durante un vuelo de entrenamiento frente a la costa de Key West, en el estado de Florida, según ha informado la Armada.

"Nos entristece informar de que ambos aviadores han sido declarados fallecidos. Sus familias están en nuestras oraciones", ha señalado la Armada a través de su cuenta en Twitter.

El accidente se ha producido alrededor de las 16.30 (hora local) cuando el avión se dirigía hacia el campo Boca Chica, según la Armada.

"Los equipos de rescate han recuperado a ambos aviadores del agua. Fueron trasladados en ambulancia al centro médico Lower Keys", ha afirmado la Armada.

An F/A-18F Super Hornet from VFA-213 crashed on approach to Boca @NASKeyWest this afternoon at 4:30 p.m. Rescue crews recovered both aviators from the water; they were taken by ambulance to Lower Keys Medical Center. The jet was on a training flight; cause under investigation. — flynavy (@flynavy) 14 de marzo de 2018

The aircraft was on final approach to Boca Chica Field. VFA-213 is stationed at NAS Oceana. — flynavy (@flynavy) 14 de marzo de 2018