Mueren dos militares al estrellarse con su caza en el norte de Vietnam

Publicado 26/07/2018 9:38:47 CET

HANÓI, 26 Jul. (Reuters/EP) -

Dos militares de las Fuerzas Armadas de Vietnam han muerto este jueves tras estrellarse con su caza en una zona montañosa del norte del país asiático, en la provincia de Nghe An, según ha informado un responsable gubernamental local.

"Se ha estrellado en una zona montañosa en el distrito de Nghia Dan en torno a la hora del almuerzo", ha explicado a Reuters el responsable local. El distrito de Nghia Dan está emplazado en la provincia de Nghe An, a unos 300 kilómetros al sur de Hanói.

El responsable gubernamental local, que ha pedido no ser identificado, ha dicho que, además de los dos militares fallecidos, el accidente no ha causado víctimas en tierra. "No está claro todavía por qué se ha estrellado", ha concluido.