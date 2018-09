La mujer que acusa de agresión sexual a Brett Kavanaugh quiere que el FBI investigue el caso antes de testificar

Actualizado 19/09/2018 8:20:48 CET



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Christine Blasey Ford, la mujer que ha acusado al candidato al Tribunal Supremo de Estados Unidos Brett Kavanaugh de haberla agredido sexualmente ha asegurado que el FBI debe investigar el incidente antes de que los senadores realicen una audiencia sobre las acusaciones.

Los abogados de Ford han argumentado que "una investigación completa de los agentes de la ley garantizará que se evalúen los hechos y testigos cruciales en este asunto de una manera no partidista y que la comisión esté completamente informada antes de realizar cualquier audiencia o tomar cualquier decisión", según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN.

"Lo que estamos diciendo es que debería haber una investigación porque es lo correcto", ha señalado la abogada de Ford, Lisa Banks. "Está preparada para cooperar con la comisión y con cualquier investigación policial", ha aseverado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este mismo martes que no cree que el FBI deba investigar las acusaciones, argumentando que el propio organismo "no quiere estar involucrado".

"No creo que el FBI deba estar involucrado porque no quieren estar involucrados. Si quiere, ciertamente lo haré, pero como saben han dicho que esto no es realmente lo suyo", ha manifestado.

Trump ha criticado además que la denuncia --enviada en privado en julio por la mujer a la senadora demócrata Dianne Feinstein-- haya sido revelada al FBI cuando el proceso está a punto de terminar.

"Es terrible que esta información no fuera facilitada hace meses, cuando la tenían, en vez de esperar a que todo esté finalizado y de pronto sacarla a la luz, pero eso es lo que hacen los demócratas", ha dicho.

Asimismo, ha recalcado que su Gobierno está intentando lograr el nombramiento del próximo juez del Supremo "lo más rápido posible" y ha manifestado que Kavanaugh "es una persona realmente increíble" con "un historial inmaculado".

"Es un proceso y creemos (los republicanos) (...) que todos tienen que tener oportunidad de decir lo que quieran decir. Tenemos tiempo, aplazaremos el proceso hasta que se haya terminado", ha zanjado, según ha informado la CNN.

El propio Kavanaugh publicó un comunicado el lunes para pedir declarar ante el Senado para desmentir las acusaciones de la mujer que asegura que la intentó violar cuando estudiaba en el instituto.

"Es una acusación completamente falsa. Nunca he hecho nada parecido a lo que la acusada describe ni a ella ni a nadie", apuntó. "Esto nunca ocurrió. No tenía ni idea de quién era la persona que me acusaba hasta que se identificó ayer", añadió.

Kavanaugh, actualmente juez federal, aseguró que comparecerá ante la comisión de la Judicatura del Senado "en cualquier modo que la Comisión considere apropiado" para poder así "defender mi integridad".

LA COMISIÓN DICE QUE "NO HAY MOTIVOS PARA RETRASAR" EL TESTIMONIO DE FORD

El presidente de la Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos, Chuck Grassley, ha manifestado que no existe "motivo alguno para retrasar" el testimonio de Ford y ha señalado que mantiene la invitación para que acuda a declarar.

"El testimonio de Ford reflejará su experiencia y el recuerdo que tiene de lo que sucedió", ha indicado en un comunicado Grassley, que ha afirmado que "no hay nada que el FBI o cualquier otro investigador haga que interfiera con lo que ella cuente a la comisión, por lo que no hay motivos por los que retrasar su declaración".

Trump, por su parte, ha indicado en su cuenta de Twitter que "el Tribunal Supremo fue una de las principales razones por las que fue elegido presidente" y ha instado a los "votantes republicanos a mirar y estudiar la estrategia de los demócratas".

INTENTO DE VIOLACIÓN EN UNA FIESTA DE INSTITUTO

Christine Blasey Ford afirmó en declaraciones al diario estadounidense 'The Washington Post' publicadas este domingo, 16 de septiembre, que Kavanaugh la agredió sexualmente en los años ochenta.

Concretamente dijo que Kavanaugh la sujetó en una cama e intentó quitarle la ropa durante una fiesta de instituto. Las palabras de Blasey llegaron además días después de que la senadora Dianne Feinstein anunciara que había enviado al FBI información sobre Kavanaugh que había recibido en julio por parte de una acusadora anónima, Blasey.

En respuesta, la comisión de Justicia del Senado dijo que era "inquietante" que "acusaciones no corroboradas de hace más de 35 años, durante el instituto, salgan a la luz a pocos días de una votación en el comité (sobre la nominación de Kavanaugh) después de que los demócratas no hicieran nada desde julio".

Este mismo lunes, la asesora de la Casa Blanca Kellyanne Conway ha afirmado que la mujer "será escuchada" y ha pedido que "no sea ignorada". "Esta mujer no debe ser insultada y no debe ser ignorada", ha dicho Conway en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense Fox News.

"Dejadme ser muy clara: He hablado con el presidente (Donald Trump), el senador (Lindsey) Graham y otros. Esta mujer será escuchada. Creo que el comité de Justicia del Senado decidirá cómo y en qué foro", ha manifestado.