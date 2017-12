Navalni convoca una manifestación a finales de enero para impulsar el boicot a las presidenciales

Actualizado 27/12/2017 17:00:56 CET

MOSCÚ, 27 Dic. (Reuters/EP) -

El dirigente opositor ruso Alexei Navalni ha convocado a sus seguidores a una manifestación a nivel nacional el próximo 28 de enero para impulsar el boicot a las elecciones presidenciales de marzo, después de que la Comisión Electoral Central haya vetado su candidatura.

La Comisión Electoral Central rechazó la candidatura de Navalni para las presidenciales del 18 de marzo argumentando que no puede ser elegido porque tiene antecedentes penales. Navalni fue condenado a una pena suspendida de prisión por un caso que él ha denunciado como guiado por motivaciones políticas.

El anuncio de Navalni llega el mismo día que el presidente de Rusia ha presentado su candidatura ante la Comisión Electoral. El mandatario es el principal favorito para hacerse con la victoria en los comicios presidenciales.

"Nos negamos a llamar a la reasignación en el cargo de Putin elecciones", ha sostenido Navalni en un comunicado en su página web, anunciando protestas el 28 de enero en 85 ciudades, incluidas Moscú y San Peterburgo, para respaldar su llamamiento a boicotear los comicios.

"No vamos a votar y convenceremos a todo el mundo a nuestro alrededor de que no vote. Vamos a hacer campaña (por un boicot) con todo nuestro poder", ha asegurado el opositor, que ya había instado a no votar tras conocer la noticia de que no podría ser candidato. Como respuesta a ello, el Kremlin pidió este martes que se investiguen dichos llamamientos.

Un boicot podría suponer un problema para el Kremlin que quiere garantizar una alta participación con el fin de dar una mayor legitimidad a la esperada victoria de Putin, en medio de algunos signos de apatía entre los votantes.

En virtud de la legislación rusa, la fecha y el lugar de las concentraciones debe acordarse con las autoridades, que a menudo han declinado dar su beneplácito en el pasado. Cuando la oposición ha seguido adelante independientemente de ello, la Policía ha disuelto los actos por la fuerza y detenido a sus asistentes.