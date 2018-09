Netanyahu aplaude la decisión de EEUU de cerrar la misión diplomática de Palestina en Washington

REUTERS / POOL NEW - Archivo

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha aplaudido este miércoles la decisión de Estados Unidos de cerrar la misión diplomática de Palestina en Washington, al tiempo que ha criticado a los palestinos por "negarse a abrir negociaciones" con su Gobierno.

"Estados Unidos tomó la decisión correcta", ha dicho, antes de denunciar a Palestina por "formular acusaciones falsas contra Israel en los foros internacionales".

"Israel aprecia mucho la decisión de la Administración de (Donald) Trump y apoya las acciones estadounidenses diseñadas a dejar claro a los palestinos que su negativa a iniciar conversaciones con Israel y los ataques desenfrenados no sólo no permitirán avanzar hacia la paz, sino que no mejorarán las cosas para los palestinos", ha valorado.

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado el cierre de la misión diplomática de Palestina en la capital, Washington, en respuesta a la decisión palestina de reclamar al Tribunal Penal Internacional (TPI) que investigue a Israel por crímenes de guerra.

"Hemos permitido a la oficina de la Organización para la Liberación Palestina (OLP) llevar a cabo operaciones que apoyen el objetivo de lograr una paz duradera y amplia entre israelíes y palestinos desde la expiración del permiso anterior en noviembre de 2017", afirmó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.

"Sin embargo, la OLP no ha dado pasos para avanzar en el inicio de negociaciones directas y significativas con Israel", manifestó, antes de recalcar que "al contrario, la cúpula de la OLP ha condenado un plan de paz estadounidense que aún no han visto y se ha negado a mantener contactos con el Gobierno de Estados Unidos en torno a los esfuerzos de paz".

Asimismo, valoró que "esta decisión es además consistente con las preocupaciones de la Administración y el Congreso con los intentos de Palestina de provocar una investigación sobre Israel por parte del TPI".

"Estados Unidos sigue creyendo que las negociaciones directas entre las dos partes son la única forma de avanzar", sostuvo Nauert, quien agregó que "esta acción no debe ser explotada por los que pretenden actuar como expoliadores para distraer del imperativo de lograr un acuerdo de paz".

En este sentido, la portavoz del Departamento de Estado resaltó que las autoridades estadounidenses "no se retiran de sus esfuerzos para lograr una paz duradera y completa".

El Gobierno palestino lamentó la decisión a través de un portavoz oficial, Yusef al Mahmud, que reprochó a Washington que "es una declaración de guerra a los esfuerzos por lograr la paz para nuestro país y toda la región".

Al Mahmud señaló además que esta medida supone dar "luz verde" a Israel en sus "políticas contra el pueblo y la tierra palestinos", según declaraciones recogidas por la agencia de noticias palestina WAFA.

ACUSACIONES CONTRA IRÁN

Por otra parte, Netanyahu ha tenido palabras por el 17º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y ha acusado a Irán de "promover el terrorismo internacional".

"El mundo hace frente al desafío del radicalismo islámico. Chiíes radicales por una parte encabezados por Irán y suníes radicales encabezados por Estado Islámico. Ambos tienen un objetivo: eliminar a las sociedades libres tal y como las conocemos, eliminar a Israel y eliminar a Occidente", ha dicho.

Por ello, ha pedido a la comunidad internacional que "se una en la lucha contra las organizaciones terroristas". "Lo está haciendo hasta cierto punto contra Estado Islámico, pero no contra Irán", ha manifestado.

En este sentido, ha criticado que "mientras Irán envía células terroristas a Europa, los líderes europeos concilian y se reconcilian con Irán". "Esto es inaceptable", ha zanjado.