Netanyahu: "No hemos tenido ningún problema con el régimen de Al Assad"

Publicado 12/07/2018 12:22:59 CET

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este jueves que su país no tiene "ningún problema" con el régimen de Bashar al Assad y por tanto no ve objeciones a que este recupere el control del país tras ocho años de guerra, si bien Israel está decidido a proteger sus fronteras como ha hecho en el pasado.

"No hemos tenido ningún problema con el régimen de Al Assad. Desde hace 40 años no se ha disparado ni una sola bala en los Altos del Golán", ha señalado Netanyahu a los periodistas tras reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú, según informa el diario 'Haaretz'.

"He fijado una política clara de que no intervenimos y no hemos intervenido. Esto no ha cambiado. Lo que nos ha preocupado es Estado Islámico y Hezbolá y esto no ha cambiado", ha señalado el primer ministro israelí.

Según Netanyahu, "el quid de la cuestión es preservar nuestra libertad de acción contra cualquiera que actúe contra nosotros" y, en segundo lugar, "eliminar la presencia de iraníes del territorio sirio".

De acuerdo con el diario 'Yedioth Ahronot', que cita a un alto cargo israelí, Netanyahu ha trasladado a Putin que Israel no buscará derrocar a Al Assad pero ha pedido a Moscú que anime a Irán a retirar sus fuerzas de Siria.

Sin embargo, el portavoz de Netanyahu, David Keyes, ha negado al diario que ese haya sido el mensaje de Netanyahu. "Nosotros no nos implicamos en la guerra civil", ha señalado al ser preguntado por la política israelí sobre Siria, dejando claro no obstante que Israel actuará "contra cualquiera que actúe contra nosotros".

Las afirmaciones de Netanyahu se producen horas después de que la aviación israelí haya atacado tres posiciones del Ejército sirio en la provincia de Quneitra (sur) en respuesta a la incursión de un dron sirio en territorio israelí el miércoles que fue derribado.

Además, este martes, el ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, había dicho que el Gobierno del país "no descarta" la posibilidad de mantener contactos en el futuro con Al Assad ante los avances del Ejército en el suroeste de Siria.