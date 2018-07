Diputados se amordazan en protesta por el veto en la Asamblea Nacional del sobrino del ex presidente Bañuelos

Actualizado 23/08/2007 1:58:48 CET

MANAGUA, 22 Ago. (EP/AP) -

Diputados opositores asistieron amordazados hoy a una sesión de la Asamblea Nacional (AN), en la que se conmemoraban los acuerdos Esquipulas II, para protestar por la anulación de la diputación a uno de sus colegas por parte del Consejo Supremo Electoral (CSE).

El diputado defenestrado, Alejandro Bolaños Davis, sobrino del ex presidente Enrique Bolaños (2002-2006), entró por la fuerza al salón de sesiones apoyado por sus compañero, que cubrían sus bocas con pañuelos negros.

Bolaños dijo que no será la primera vez que entrará de ese modo al legislativo "para demostrar su protesta", pues considera que su destitución es una venganza del ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2001), a quien su tío encausó por fraude al Estado y lavado de dinero, una acusación por la que Alemán fue condenado a 20 años de cárcel.

Tanto el ex presidente como su sobrino sostienen que Alemán y el presidente Daniel Ortega se han unido para perseguirlos políticamente por tener el control del legislativo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el CSE.

Los diputados que protestaban por la destitución de Bolaños Davis, son de la disidente Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y el también renegado Movimiento Renovador Sandinista.

Bolaños Davis, un conservador de la ALN, fue suspendido como diputado por el CSE porque encontró que no había renunciado en tiempo, como manda la Constitución, a su nacionalidad estadounidense. La CS confirmó la decisión del CSE. La AN sustituyó al ex diputado por su suplente, el diputado Stanford Cash.