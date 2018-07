La Justicia de Nicaragua investiga 16 casos de corrupción cometidos en la administración de Enrique Bolaños

Actualizado 26/01/2007 1:03:18 CET

MANAGUA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Procuraduría General de Nicaragua informó hoy que está investigando 16 casos de corrupción que presuntamente se habrían cometido durante el Gobierno del ex presidente Enrique Bolaños en perjuicio de la Hacienda nicaragüense.

El procurador general, Hernán Estrada, dijo en una rueda de prensa celebrada hoy en Managua que se trata de 16 casos de corrupción de un total de más de 340 casos que están siendo investigados y que la Procuraduría los considera "relevantes".

Estrada indicó que todas las procuradurías específicas tienen instrucciones de dedicar a esos presuntos casos "el tiempo e importancia que ellos merecen, para esta vez no dejar pasar nada".

Entre los presuntos actos de corrupción, el procurador general mencionó el caso de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados, donde las nuevas autoridades acusaron pérdidas de hasta 100 millones de dólares por supuestos vicios en la administración financiera.

En segundo lugar mencionó el de la estatal Empresa Portuaria Nacional (EPN), en la que se entablará demanda judicial a ex directivos de esa entidad por la supuesta malversación de más de 3,6 millones de dólares y deudas que superan los 59 millones de dólares.

El ex presidente de la EPN, Roberto Zelaya Blanco, que se declaró en 2006 confeso de tales acusaciones, dijo este jueves a 'El Nuevo Diario' que el manejo irregular de los 3,6 millones de dólares estuvo a cargo de una "estructura clandestina", de varios funcionarios de la institución, que no especificó nombres, y que él no tuvo nada que ver en ese asunto.

El tercer caso es el detectado en la Lotería Nacional donde se perdieron un millón de dólares por la falsa venta del premio mayor de navidad de 2006, cuando sólo se vendió un vigésimo del número que salió premiado, entre otros actos ilícitos.

Estrada también destacó el caso del Instituto de Desarrollo Rural, donde hay un faltante de 16.000 vaquillas pertenecientes a un programa de repoblación ganadera, además de 11 millones de dólares que fueron tomados de un proyecto de desarrollo lechero financiado por la cooperación internacional.

Enrique Bolaños permaneció en la presidencia del país cinco años, hasta que el pasado 10 de enero traspasó al líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega.