Los niños atrapados en una cueva de Tailandia podrán hablar en breve con sus familias por teléfono

Actualizado 03/07/2018 9:42:03 CET

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de rescate están desplegando un cable de comunicaciones para que los doce niños y su entrenador que permanecen atrapados en el interior de una cueva del norte de Tailandia desde el 23 de junio puedan hablar por teléfono con sus familiares, según ha contado el gobernador de la región de Chian Rai, Narongsak Osotthanakorn.

El gobernador de la región ha comparecido ante la prensa este martes y ha admitido que todavía no está claro cuándo van a poder ser evacuados los doce niños y su entrenador, un joven de 25 años. El 23 de junio, los doce pequeños y su entrenador se refugiaron en la cueva de Tham Luang ante las intensas lluvias registradas ese día y se adentraron más allá de lo permitido, quedando atrapados por las inundanciones en una gruta interior hasta que los equipos de rescate los localizaron el lunes. Todos están bien de salud pero todavía no han podido ser evacuados, según informa el diario local 'The Nation'.

Los equipos médicos han atendido al grupo, según ha explicado Narongsak, que ha indicado que los menores únicamente presentan pequeñas heridas."Solemos clasificar su condición médica como roja, amarilla o verde. Ayer, de forma no oficial, los clasificamos a casi todos como verdes", ha manifestado Narongsak.

El gobernador de Chiang Rai ha contado a la cadena Nation TV que el cable telefónico va a permitir que los niños hablen con sus familias. Narongsak ha explicado que los buzos que lograron el lunes llegar hasta la isleta en la que están los niños y su entrenador todavía no han regresado a la superficie.

Tardarán unas seis horas en regresar desde la gruta en la que están los pequeños desde hace ya diez días. El gobernador de la región ha explicado que el agua todavía está anegando la gruta aunque se ha conseguido controlar su nivel para que no haya peligro para las trece personas que están atrapadas.

Los niños y su entrenador han recibido de los buzos tubos de gel de alto valor calórico para alimentarse ante la imposibilidad de llevarles alimentos normales por las inundaciones y las estrechas grutas por las que han accedido los buzos.

El Ejército de Tailandia ha indicado que los doce miembros de un equipo de fútbol amateur, todos ellos menores de edad, y su entrenador, que se encuentran atrapados en una cueva en el norte del país, podrían pasar meses dentro de la gruta si no aprender a bucear para salir.

Los equipos de rescate, que se encuentran trazando un plan para sacar al grupo de la cueva, han entregado alimentos, agua y material sanitario a los miembros del equipo, que llevan ya diez días atrapados, según ha informado la cadena de noticias BBC.

Los trece desaparecidos, que podrían pasar hasta cuatro meses en el interior de la cueva, fueron hallados con vida después de que los buzos lograran reducir la entrada de agua en la cueva. Todos ellos se encuentran a unos 4 kilómetros de la entrada de la gruta.

El gobernador de la región de Chiang Rai, Narongsak Osathananakorn, había indicado con anterioridad que por el momento no podían ser rescatados. Los buzos británicos John Volanthen y Rick Stanton, que colaboraban con los equipos tailandeses, han sido los primeros en llegar al lugar en el que se encontraban los menores, que estaban subidos a una roca de grandes dimensiones.