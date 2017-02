El nominado de Trump al TS critica la actitud del presidente hacia el juez que bloqueó el veto migratorio

Actualizado 09/02/2017 12:27:14 CET

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Neil Gorsuch, el magistrado que el presidente de Estados Unidos ha nominado para ocupar la vacante que existe desde hace un año en el Tribunal Supremo, ha criticado la actitud de Donald Trump hacia el juez federal de Seattle, James Robart, responsable de bloquear a nivel federal la orden ejecutiva que prohíbe la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana a Estados Unidos

En una conversación con el senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, Gorsuch, que ha mantenido un perfil bajo desde su nominación al Supremo, ha asegurado que los comentarios publicados en las redes sociales de Trump en referencia al magistrado son "desmoralizadores" y "descorazonadores".

When a country is no longer able to say who can, and who cannot , come in & out, especially for reasons of safety &.security - big trouble!