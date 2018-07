El número dos de Hezbolá advierte de que una "aventura militar" en Irán traería consecuencias peligrosas

Actualizado 28/02/2007 1:08:08 CET

BEIRUT, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número dos de la milicia chií libanesa Hezbolá, el jeque Naim Kassem, advirtió ayer a Estados Unidos e Israel de que "una aventura militar" contra Irán acarrearía consecuencias peligrosas en toda la región de Oriente Próximo.

"Falta por ver el nivel de agresión americana contra Irán que habría", aseguró, "¿Va a ser limitado o una guerra abierta? ¿Estarían implicados otros países o se extendería a toda la región? ¿Extenderían su agresión a otras zonas incluido, quizá, Líbano?", se preguntó el dirigente de Hezbolá. "Israel podría por otra parte atacar a Irán y después arrastrar a Líbano en el conflicto al perpetrar un ataque preventivo contra él para cubrirse las espaldas", subrayó.

No obstante, atribuyó que la región "esté en llamas" a "las agresiones americana e israelí". "Tienen que saber que cualquier aventura militar si se extiende e implica a varios países en la región tendría consecuencias peligrosas para todos".

En este sentido, criticó a Estados Unidos al que responsabilizó del bloqueo político imperante en Líbano, por no querer presionar, dijo, al primer ministro, Fuad Siniora para alcanzar el consenso, si bien admitió que el objetivo de Washington es minar la resistencia de Hezbolá contra Israel, por ello, subrayó su convicción de que "la independencia de Líbano sólo puede alcanzarse a través de la resistencia".

Por otra parte, rechazó las acusaciones de Estados Unidos de que Hezbolá sea un instrumento de Irán y Siria, quienes, según Washington, se benefician de la resistencia anti-israelí desplegada por Hezbolá y aseguró que ni Damasco ni Teherán "dirigen la resistencia", mientras que "el Gobierno (libanés) es directamente ordenado por los americanos".

Asimismo, sugirió que Hezbolá no se inmiscuiría si Estados Unidos finalmente decide atacar Irán, aunque se preguntó si Israel podría atacar a Líbano como parte de un posible ataque contra Irán, en cuyo caso, dijo, Hezbolá "sin duda" respondería, para "defenderse". Hezbolá, dijo, "posee los medios, un pueblo tenaz y un liderazgo sabio" para defenderse.

En este sentido, aseguró que la milicia Hezbolá está elaborando planes en caso de que Israel, como el pasado verano, decida atacar a Líbano de nuevo. "La resistencia está adoptando todas las medidas necesarias para estar lista y preparada", aseguró Kassem en una entrevista con Associated Press, sin incidir en las tácticas y estrategias militares que emplearía la milicia.

"Hemos evaluado la experiencia de la guerra y hemos aprendido de ella y estamos dando pasos para acomodar (lo aprendido) a la nueva realidad", explicó. "Nos estamos asegurando de que el enemigo esté en la sombra en el futuro. Esta es la fuerza de la resistencia y el secreto de su éxito", agregó.

No obstante, aclaró que esto "no significa" que Líbano ni Hezbolá "esperen una guerra o agresión este año". "Pero no significa que no ocurra a corto o medio plazo. No podemos ver la escena completa por ahora", matizó.

Por ello, Kassem reiteró el rechazo de Hezbolá a desarmarse a pesar de que, aseguró, la milicia se ha adherido a la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que puso fin a una guerra de 34 días entre Israel y Hezbolá, los pasados meses de julio y agosto, por la cual Hezbolá se compromete a no penetrar al sur del río Litani, tal y como exige la resolución que sólo admite presencia militar libanesa y de la Fuerza Internacional de la ONU para Líbano (FINUL).

"Líbano permanece en un círculo peligroso e Israel todavía representa al enemigo que tiene ambiciones en Líbano", denunció, dando por hecho que "es natural que la resistencia permanezca en alerta y preparada ante cualquier emergencia".