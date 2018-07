Obama pide la renuncia del gobernador pero los republicanos quieren que revele todos los contactos que hayan tenido

Actualizado 10/12/2008 21:03:15 CET

NUEVA YORK, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, se ha sumado a las voces que piden la renuncia del gobernador de Illinois, Rod Blagojevich, detenido ayer por un presunto delito de corrupción al haber conspirado para 'vender' el puesto vacante de Obama en el Senado. Sin embargo el Partido Republicano no parece conformarse y le ha pedido que revele todos los contactos que hayan podido tener.

Así lo ha confirmado este miércoles Robert Gibbs, el portavoz de Obama, en un comunicado de prensa en el que subraya que el presidente electo se suma a los llamamientos públicos que se han hecho para que Blagojevich dimita. "Ante las actuales circunstancias, es difícil para el gobernador hacer su trabajo y servir a la gente de Illinois", indicó.

Gibbs también mostró el apoyo del presidente electo a la propuesta de ley que los legisladores estatales debatirán la próxima semana para que se autorice una elección especial para nombrar al sucesor de Obama en la Cámara Alta, todo ello con el objetivo de que el proceso cuente con la "confianza" y el "respaldo" de los votantes de Illinois.

Una enmienda en la Constitución local de Illinois establece que es el gobernador quien tiene la potestad de elegir al sucesor de uno de los dos senadores que representan a ese estado en la Cámara Alta en caso de quedar el puesto vacante.

Blagojevich, que ayer quedó en libertad tras comparecer ante un juez federal en Chicago, entregar su pasaporte a las autoridades y pagar una fianza de 4.500 dólares, está siendo investigado por la Fiscalía y el FBI por conspirar para obtener beneficios personales a través de la designación del senador que deberá suceder a Obama a partir del próximo enero.

En sus únicas declaraciones públicas tras saltar el escándalo Obama dijo sentirse "triste" por lo ocurrido, pero aseguró que no conocía los planes de Blagojevich. "No he tenido ningún contacto con el gobernador ni con su oficina y no estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo. Más allá de eso, creo que no es apropiado hacer más comentarios para que hay una investigación en curso", indicó.

Sin embargo, en el Partido Republicano no parecen conformarse con eso y "ante la gravedad" de las acusaciones que pesan en contra del gobernador han pedido "de forma inmediata" al presidente electo y a su equipo de transición que revelen "todas y cada una" de las comunicaciones que hayan tenido con el gobernador o con su oficina.

"El president electo, Barack Obama, ha hecho declaraciones vagas e imprecisas sobre sus contactos con el gobernador Rod Blagojevich lo cual consideramos inaceptable", afirmó en un comunicado el presidente del Comité Nacional Republicano, Roberto Duncan, para quien las promesas de transparencia que hizo Obama al pueblo americano están ahora "a prueba".