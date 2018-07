La OIM elige mañana a su director sin garantías para el candidato de Trump

Publicado 28/06/2018 18:06:31 CET

El puesto lleva en manos de Estados Unidos durante décadas, pero Ken Isaacs arrastra un polémico 'currículum' en redes sociales

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) tiene este viernes una cita para elegir a su nuevo director general, en una sesión clave no sólo por la renovación del cargo en sí, sino porque podría ser la primera vez en medio siglo en que el candidato de Estados Unidos no sale triunfador de la votación que llevarán a cabo los 171 Estados miembro.

En la terna están el estadounidense Ken Isaacs, vicepresidente de la ONG cristiana Samaritan's Purse; la costarricense Laura Thompson, actual 'número dos' de la OIM; y el portugués Antonio Vitorino, excomisario europeo de Justicia. Entre estos tres nombres figura el sustituto de William Lacy Swing, que el 1 de octubre cederá el bastón de mando tras completar el segundo de sus mandatos, de cinco años cada uno.

El voto, secreto, arrancará el viernes por la mañana y, en una primera ronda, el candidato ganador deberá recibir al menos dos tercios de todos los votos depositados. De no ser así, se realizarán nuevas rondas y el candidato con menos apoyo será eliminado tras la tercera sesión. Los dos restantes seguirán en liza hasta que alguno de ellos alcance los dos tercios.

La organización fue fundada en 1951 para gestionar el masivo movimiento de personas derivado de la Segunda Guerra Mundial y, desde entonces, todos sus líderes han procedido de Estados Unidos a excepción de un holandés que asumió la dirección en la década de los sesenta.

Sin embargo, en esta ocasión la opción estadounidense no las tiene todas consigo. Isaacs únicamente tiene como experiencia de gobierno una breve labor en la agencia de cooperación de Estados Unidos (USAID) durante la Presidencia de George W. Bush, aunque su principal lastre son sus polémicas declaraciones en redes sociales.

'The Washington Post' sacó a la luz en febrero mensajes, entrevistas en radio y retuits del actual vicepresidente de la ONG cristiana Samaritan's Purse en los que supuestamente se transmiten mensajes islamófobos. "Si el islam es una religión de paz, veremos a dos millones de musulmanes en la Explanada Nacional marchando contra la yihad y defendiendo a Estados Unidos. Yo no los he visto", proclamó en Twitter.

En otro mensaje, en el que comentaba una información de la CNN sobre un atentado en Londres, aseguraba: "Si lees el Corán sabrás que esto es lo que la fe musulmana ordena exactamente a sus fieles que hagan".

Isaacs ha negado públicamente las acusaciones de islamofobia y el Departamento de Estado de Estados Unidos aceptó sus disculpas, asegurando que los comentarios "privados" realizados en redes sociales no le descalificaban como candidato para dirigir la OIM.

DESMARCARSE DE TRUMP

También Isaacs se ha esforzado por desmarcarse de las cuestionadas políticas del Gobierno de Donald Trump en materia de política exterior y migraciones y ha asegurado que no será el representante de la Administración norteamericana. "No voy a hablar de la política interior de un determinado país", dijo en marzo al ser interrogado sobre los planes de Trump de construir un muro en la frontera con México.

Más de 600 organizaciones de ayuda suscribieron la semana pasada una carta en la que, sin mencionar al candidato de Estados Unidos, insistían en que el nuevo responsable de la OIM debía demostrar "un paso y un compromiso de respeto a la diversidad y condenar la xenofobia, la discriminación y la intolerancia".

Un alto cargo de una de las organizaciones firmantes ha reconocido a Reuters el temor de que Isaacs "no sea independiente de la Administración Trump", sino una "marioneta" al servicio de los planes del presidente para rebajar el peso del sistema de Naciones Unidas. Washington ya se ha retirado del acuerdo del clima de París, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de la Organización para la Educación, la Ciencia y de la Cultura (UNESCO).

El exdirector de la Oficina de Ayuda Exterior para Desastres de la (USAID) Jeremy Konyndyk ha repasado en un artículo para IRIN los pros y los contras de la elección de Isaacs y ha admitido que los Estados miembro de la OIM "supuestamente son reacios a actuar contra él por miedo a que Estados Unidos se vengue recortando la financiación".

"En un momento político en el que Estados Unidos está alejándose del liderazgo mundial, golpeando el sistema multilateral y atacando a los refugiados y migrantes, ¿debería lograr Isaacs el aprobado solo porque Estados Unidos extiende los mayores cheques?", se ha preguntado.