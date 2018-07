Miquel Barceló decorará una cúpula de casi 1.000 metros cuadrados en la sede la ONU en Ginebra donada por España

Actualizado 28/02/2007 17:22:17 CET

Moratinos firma con el secretario general adjunto de la ONU el memorando de entendimiento para la remodelación de una sala

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El artista mallorquín Miquel Barceló será el encargado de decorar con su pintura los casi 1.000 metros cuadrados de la cúpula que cubre la sala XX del Palacio de Naciones Unidas en Ginebra en virtud a un memorando de entendimiento suscrito esta mañana por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, y el secretario general adjunto de la ONU, Sergei Ordzhonikidze.

Barceló, que dijo estar "sobrecogido del tamaño" de la obra, fue el elegido para llevar a cabo esta remodelación en virtud del "concurso y selección de obras de los artistas españoles con mayor proyección y reconocimiento internacionales", según explicó Moratinos que, al igual que el artista, no quisieron dar cifras sobre el presupuesto que costará el proyecto, que aún no está cerrado.

El artista explicó que lleva "bastantes meses" preparando este proyecto pero no quiso dar detalles sobre su contenido o temática, limitándose a indicar que será "pintura". "Empezaremos pronto y no me atrevería a dar una fecha de finalizazción", añadió, subrayando la magnitud de la obra que tiene ante sí y que con toda probabilidad le llevará a residir durante una temporada en Ginebra.

Barceló se mostró visiblemente satisfecho por la labor que le ha sido enconmendada y destacó que "Naciones Unidas es una de las pocas cosas en las que todos estamos de acuerdo y creemos en su finalidad" por lo que, remachó, "es una oportunidad única".

Por su parte, Moratinos afirmó que con esta obra, patrocinada por el Rey Don Juan Carlos y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, España efectúa "una de las más importantes aportaciones a Naciones Unidas en el ámbito de las artes". Con esta "intervención plástica", añadió, "se refuerza nuestra defensa y confianza en el multilateralismo eficaz".

"España apuesta con determinación política por el diálogo y respeto entre culturas y civilizaciones, por superar imaginarios simplistas y reductores. Y sobre todo, por desvelar aquellas actitudes que promueven interesadamente el extremismo de la imposición o el aislamiento de hechos culturales", remachó.

"La intervención plástica sobre cerca de 1.000 metros cuadrados de cúpula se convertirá en una obra de relevancia mundial y la Sala XX en un nuevo icono de Naciones Unidas, en un referente de la creación artística de nuesetro tiempo y en expresión del diálogo y la alianza de civilizaciones", concluyó.

AGRADECIMIENTO DE LA ONU

Ordzhonikidze agradeció a las autoridades españolas "este regalo singular" y en particular al Rey, "que lo ofreció durante su visita a Ginebra en 2005", y a Moratinos por "su involucración personal" que demuestra, dijo, "su firme creencia en la ONU".

El responsable de la ONU alabó la obra de Barceló y se mostró convencido que su actuación en esta sala, una de las principales, reflejará el carácter "multilateral" de este organismo y servirá de "inspiración" a los participantes en los debates que se celebran en ella.