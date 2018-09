La oposición de Uganda presenta un recurso contra Museveni en un intento por impedir que se presente a la reelección

Publicado 06/09/2018 7:11:49 CET

KAMPALA, 6 Sep. (Reuters/EP) -

Un grupo de diputados opositores ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo de Uganda en un intento por revertir la enmienda constitucional que elimina el límite de edad para ocupar la Presidencia y permite al actual dirigente, Yoweri Museveni, presentarse de nuevo a la reelección.

El parlamento, controlado por el partido gobernante, votó en diciembre a favor de eliminar el límite de edad de 75 años establecido para los candidatos presidenciales. La legislación original excluía a Museveni, de 73 años, como candidato a las próximas elecciones, previstas para 2021.

Los rivales políticos de Museveni, incluidos diputados y activistas opositores, presentaron en julio un recurso ante el Tribunal Constitucional después de que la enmienda fuera validada, pero éste lo rechazó. Ladislaus Rwakafuzi, abogado de seis de los diputados que se oponen a la enmienda, ha señalado que el grupo presentó un nuevo recurso este martes.

"No estamos satisfechos con el veredicto. No pensamos que se haya tenido en cuenta todo. Con suerte, el Tribunal Supremo estará de acuerdo con la oposición", ha manifestado Rwakafuzi, que ha afirmado que "no se puede enmendar la Constitución sin contar con el pueblo".

En este sentido, el letrado ha señalado que los diputados recibieron sobornos poco antes de la votación sobre la enmienda constitucional y que no se hicieron las suficientes consultas a la opinión pública al respecto.

Museveni es uno de los mandatarios de África que más tiempo lleva en el cargo --desde 1986-- y obtuvo un nuevo mandato de cinco años en 2016 en unas elecciones que la oposición consideró fraudulentas, extremo que él niega.

Los críticos acusan a Museveni de utilizar las fuerzas de seguridad y el poder judicial para reprimir a la oposición y aseguran que las autoridades del Gobierno no son castigadas por los casos de corrupción.

El encarcelamiento de líderes opositores forma parte de la rutina de las fuerzas de seguridad, que en muchas ocasiones han sido criticadas por su extrema dureza a la hora de reprimir las protestas y manifestaciones.

En una entrevista concedida en 2017 a la cadena de televisión qatarí Al Yazira, Museveni defendió que "Uganda es uno de los países más democráticos del mundo" y recordó que se ha impuesto en las últimas cinco elecciones.