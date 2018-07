B'Tselem asegura que el Ejército ejecutó a dos de los milicianos palestinos cuando estaban desarmados

Actualizado 26/12/2009 22:03:12 CET

JERUSALÉN, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La organización pacifista israelí B'Tselem denunció este sábado que al menos dos de los tres milicianos palestinos fallecidos este sábado en la ciudad cisjordana de Nablús en un ataque del Ejército israelí fueron en realidad ejecutados cuando se encontraban desarmados.

Los tres milicianos de las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, brazo armado de Al Fatá, serían los responsables de la muerte a tiros el pasado jueves de un colono del asentamiento de Shavei Shomron. Los militares israelíes rodearon sus viviendas durante la noche y les emplazaron a salir, todos ellos murieron tras negarse a rendirse, según la versión oficial.

Sin embargo, B'Tselem sostiene que en dos de los tres casos los militares se comportaron como si estuvieran preparando una ejecución, no una detención. Familiares y testigos presenciales informaron a B'Tselem de que dos de los milicianos estaban desarmados y no intentaron huir. Tampoco los militares trataron de detenerlos, sino que simplemente dispararon contra ellos a quemarropa cuando se confirmó su identidad. No hubo testigos de la muerte del tercer miliciano.

B'Tselem emplazó al Ejército a abrir una investigación de lo ocurrido y a hacer público toda la información de la que disponga al respecto.

Un alto mando del Ejército, por su parte, rechazó estas acusaciones en declaraciones a la televisión Channel 10. "Los soldados pidieron a los terroristas que se rindieran. Se negó y se escondió en su habitación y envió a su mujer hacia nosotros", dijo. "En casos en los que existe una amenaza contra nuestras tropas y un miliciano buscado se niega a rendirse, las fuerzas del Ejército tienen permiso para abrir fuego para neutralizar la amenaza. Estoy satisfecho de que ninguno de nuestros combatientes resultara herido, pero el riesgo fue muy alto en esta operación", explicó.

Otro oficial del Ejército israelí indicó en declaraciones a Israel Radio que ninguno de los tres milicianos disparó y que dos de ellos estaban desarmados, pero que los militares implicados en la operación sabían que los integrantes del comando responsable del ataque del jueves estaban bien entrenados y que tenían acceso a armas de fuego, por lo que suponían una amenaza.

Destacó, asimismo, que la operación se desarrolló conforme a las normas del Ejército israelí y que los soldados emplearon primero munición para dispersar protestas, después dispararon contra las paredes y sólo posteriormente dispararon contra los milicianos.

Según Israel Radio, un cuarto miliciano buscado por el incidente del jueves se habría entregado a las autoridades palestinas.