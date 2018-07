Simón Peres afirma que Hamás se encuentra "en una situación para la que no estaba preparado"

Actualizado 27/01/2006 13:58:03 CET

JERUSALÉN, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El veterano dirigente y diputado israelí Simón Peres aseguró hoy que no se esperaba una victoria "tan aplastante" del Movimiento para la Resistencia Islámica (Hamás) en las elecciones legislativas palestinas del pasado miércoles, pero añadió que "es sobre todo Hamás el que se encuentra en una situación para la que no estaba preparado".

"Israel ha elegido el camino de la paz y de apoyar el desarrollo de la economía palestina", declaró Peres, citado por la agencia israelí para la comunidad judía francófona Guysen.

"Si Hamás quiere iniciar conversaciones con nosotros, deberá antes reconocer nuestra existencia", añadió Peres, ex primer ministro, ex ministro de Asuntos Exteriores, ex líder de los laboristas y en la actualidad integrado en el partido Kadima, del primer ministro Ariel Sharon.

"Estamos sorprendidos por los resultados de estas elecciones, pero es sobre todo Hamás el que se encuentra en una situación para la que no estaba preparado", comentó.