Ortega se ofrece a reunirse con Trump aunque teme una "intervención militar" en Nicaragua

Publicado 10/09/2018 16:05:47 CET

PARÍS, 10 Sep. (Reuters/EP) -

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha asegurado que está dispuesto a reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechando la celebración de la Asamblea General de la ONU, aunque también ha expresado su temor a una posible "intervención militar" norteamericana.

Más de 300 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas por los enfrentamientos desatados entre manifestantes y policías desde abril, cuando estalló una ola de protestas contra un plan de reforma de la seguridad social propuesto por el Gobierno de Ortega.

El presidente nicaragüense ha defendido la represión de las protestas agregando que el país centroamericano está "bajo amenaza", y no solo interna. En este sentido, ha asegurado en una entrevista a la cadena France 24 que no se puede descartar "nada" en relación a Estados Unidos: "No podemos descartar una intervención militar".

Sin embargo, Ortega ha dicho que está dispuesto a verse con Trump, en la medida en que el diálogo entre los dos países se le antoja "necesario". "Podría ser una oportunidad (para conocer a Trump) en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Me gustaría ir", ha añadido, en alusión al foro que se arranca en Nueva York el 24 de septiembre.

El Gobierno de Estados Unidos advirtió el 5 de septiembre de que las movilizaciones civiles en Nicaragua representaban una amenaza para la seguridad en la región y alertó de que la represión de las protestas podía generar un desplazamiento de personas como ya ocurre en Venezuela o Siria.

Ortega, que ha acusado a Washington de entrenar a grupos armados para avivar la violencia, ha reiterado su oposición a la celebración de elecciones anticipadas en Nicaragua. La próxima votación presidencial está prevista en principio para finales de 2020.