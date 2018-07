La OTAN cree que el régimen de Gadafi se está "derrumbando"

Actualizado 22/08/2011 4:59:45 CET

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, ha asegurado que el régimen del mandatario libio, Muamar Gadafi, "se está derrumbando", por lo que se ha mostrado dispuesto a "trabajar" con el Consejo Nacional de Transición (CNT) --órgano de gobierno rebelde--, según recoge el comunicado divulgado este lunes por la organización internacional.

"El régimen claramente se está derrumbando. Cuanto antes se dé cuenta Gadafi de que no puede ganar la batalla contra su propio pueblo, mejor será para los libios, porque se ahorrarán más derramamiento de sangre y más sufrimiento", reza la nota.

En este sentido, Rasmussen ha considerado que tras cuatro décadas de "tremendo sufrimiento", "ya es hora de que todas las amenazas contra los civiles cesen" para crear una nueva Libia "basada en la libertad, no en el miedo; en la democracia, no en la dictadura; en la voluntad de muchos, no en los caprichos de unos pocos".

El danés ha atribuido la "gran responsabilidad" de liderar esta transición al CNT, aunque advierte de que ésta debe ser "tranquila e inclusiva para garantizar que el país permanece unido y que el futuro se funda sobre la base de la reconciliación y el respeto a los Derechos Humanos".

"La transición debe venir de forma pacífica, pero debe venir ya y liderada y definida por el pueblo libio", ha apuntado Rasmussen, al tiempo que ha ofrecido la colaboración de la OTAN para garantizar la consecución de estos objetivos.

"La OTAN quiere que el pueblo libio sea capaz de decidir su futuro en libertad y en paz, porque el futuro de Libia le pertenece. Hoy, podemos comenzar a construir este futuro", ha dicho, haciendo referencia también a Naciones Unidas y al Grupo de Contacto para Libia, como actores clave en este proceso.

Así, indica que, al igual que en los últimos seis meses, la Alianza "continuará controlando las unidades e instalaciones militares clave" y "actuará en consonancia con el mandato del Consejo de Seguridad cuando vea cualquier movimiento amenazante contra el pueblo libio".

En este contexto, ha urgido a los "últimos aliados de Gadafi" a abandonar el camino de la violencia. "El mundo les está observando. Es su oportunidad para posicionarse al lado del pueblo libio y elegir el lugar correcto en la Historia", ha subrayado.