El padre de tres víctimas del médico de las gimnastas de EEUU le ataca durante el juicio

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El padre de tres menores que supuestamente sufrieron abusos a manos del médico Larry Nassar, responsable del equipo de gimnasia de Estados Unidos, se ha abalanzado sobre él en un momento del juicio que se desarrolla en un tribunal de Michigan.

"Le pediría, como parte de la sentencia, que me dejase cinco minutos en un habitación cerrada con este demonio", ha solicitado Randall Margraves a la juez, poco después de que dos de sus hijas relatasen los abusos a los que fueron sometidas por parte de Nassar, que ya está condenado a 175 años de cárcel por otro juicio similar.

La juez, Janice Cunningham, ha respondido entonces a Margraves que, como él sabía, no podía acceder a dicha petición e incluso le ha recriminado que insultase durante la vista a Nassar. Margraves le ha pedido después sólo un minuto a solas y, tras una segunda negativa, se ha abalanzado sobre la mesa frente a la que estaba sentado el acusado con su defensa.

Los equipos de seguridad han logrado reducir a Margraves arrojándole al suelo y atándole las manos a la espalda, en un momento de tensión en el que el padre de las menores ha seguido cargando contra el médico, tal como muestran las imágenes difundidas por los medios norteamericanos.

JUST IN: Father of three daughters who were all assaulted by Larry Nassar tries to tackle the disgraced doctor in court, after asking the judge to grant him "five minutes alone in a room with this demon" https://t.co/4VW6r844D0 https://t.co/H9VrhayRHT